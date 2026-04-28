Echipa care vrea să-l transfere pe Alexandru Dobre de la Rapid. Ar putea juca în cupele europene

S-a aflat echipa care vrea să-l transfere pe Alexandru Dobre (27 de ani) de la Rapid. Mijlocaşul giuleştenilor s-ar putea despărţi de echipă la finalul acestui sezon, după ce a intrat într-un conflict cu Costel Gâlcă.
Alexandru Dobre şi-ar fi anunţat deja agentul să-i caute echipă, pentru sezonul viitor. Atacantul a pierdut banderola de căpitan la Rapid, după ce s-a plâns de tactica lui Costel Gâlcă, în urma remizei cu FC Argeş din etapa a patra a play-off-ului.
Alexandru Dobre a intrat pe “radarul” celor de la Westerlo, formaţie din prima ligă din Belgia, notează jurnaliştii belgieni. Formaţia interesată de mijlocaşul Rapidului ocupă locul opt, luptându-se pentru câştigarea play-out-ului pentru a da barajul de Conference League.
Şi ce de la Foot News au analizat posibilul transfer al lui Alexandru Dobre la Westerlo. Aceştia au transmis că mutarea ar fi una “surprinzătoare”, dar mijlocaşul ar aduce un plus la formaţia din Belgia.
Alexandru Dobre i-a impresionat pe belgieni cu cifrele avute în acest sezon. Mijlocaşul a reuşit să marcheze 17 goluri, în cele 39 de meciuri bifate la Rapid, în toate competiţiile.
Belgienii de la Westerlo şi-au făcut planul pentru sezonul viitor, având mai multe nume pe lista de transferuri, pe lângă cel al lui Alexandru Dobre. Mijlocaşul cotat la suma de 3,2 milioane de euro va ajunge la final de contract cu Rapid în această vară.
La ultimul meci disputat, eşecul cu Dinamo din play-off, Alexandru Dobre a fost titularizat pe postul de vârf împins. Acesta a fost înlocuit de Costel Gâlcă în minutul 76, Drilon Hazrollaj fiind trimis în teren.
