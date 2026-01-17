Eduard Florescu a răbufnit, după Farul - Hermannstadt 1-1: „Nu am trăit așa ceva. Inuman!” - Antena Sport

Închide meniul
Eduard Florescu a răbufnit, după Farul – Hermannstadt 1-1: „Nu am trăit așa ceva. Inuman!”

Daniel Işvanca Publicat: 17 ianuarie 2026, 20:19

Eduard Florescu în meciul cu Farul / SPORT PICTURES

Hermannstadt a scăpat printre degete victoria la Ovidiu contra Farului, asta după ce Ionuț Vînă a reușit să restabilească egalitatea pe final de meci pentru echipa lui Ianis Zicu.

La debutul în tricoul sibienilor, Eduard Florescu a marcat un gol superb pentru formația lui Dorinel Munteanu, dar a avut un discurs dur după fluierul final.

Eduard Florescu, discurs dur după ce Farul – Hermannstadt s-a jucat la -8 grade

Plecat cu scandal de la Unirea Slobozia, Eduard Florescu a debutat cu gol în tricoul celor de la Hermannstadt. Fotbalistul a înscris superb în disputa cu Farul, dar s-a dezlănțuit la flash-interviu, după fluierul final.

Concret, jucătorul a fost nemulțumit de faptul că partida a trebuit să se dispute pe o asemenea temperatură. -8 grade erau la Ovidiu la ora meciului, însă vântul a făcut ca temperatura resimțită să fie de -16 grade.

„Nu am trăit niciodată așa ceva, este inuman. Tremur de frig. Să joci pe o asemenea vreme… Sper să se înțeleagă că este foarte greu pentru noi să jucăm fotbal în acest frig. Este inuman.

Este o dezamăgire foarte mare că am luat gol pe final. Eu cred că meritam cele trei puncte, dar este frustrant. Nu avem ce face, trebuie să trecem peste și să ne concentrăm pe următorul meci.

ă bucur că am înscris, pentru moralul meu, și îmi pare rău că nu am putut ajuta echipa să păstrăm cele trei puncte. Aici am primit toată încrederea de când am venit și mă simt foarte bine. Nu a fost niciun conflict la Slobozia. Totul a rămas în trecut. Sunt aici, mă concentrez pe prezent și nu vreau să mă mai uit în urmă”, a declarat Eduard Florescu.

