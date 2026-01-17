Eduard Florescu a răbufnit, după Farul - Hermannstadt 1-1: „Nu am trăit așa ceva. Inuman!” - Antena Sport

Hermannstadt a scăpat printre degete victoria la Ovidiu contra Farului, asta după ce Ionuț Vînă a reușit să restabilească egalitatea pe final de meci pentru echipa lui Ianis Zicu.

La debutul în tricoul sibienilor, Eduard Florescu a marcat un gol superb pentru formația lui Dorinel Munteanu, dar a avut un discurs dur după fluierul final.

Eduard Florescu, discurs dur după ce Farul – Hermannstadt s-a jucat la -8 grade

Plecat cu scandal de la Unirea Slobozia, Eduard Florescu a debutat cu gol în tricoul celor de la Hermannstadt. Fotbalistul a înscris superb în disputa cu Farul, dar s-a dezlănțuit la flash-interviu, după fluierul final.

Concret, jucătorul a fost nemulțumit de faptul că partida a trebuit să se dispute pe o asemenea temperatură. -8 grade erau la Ovidiu la ora meciului, însă vântul a făcut ca temperatura resimțită să fie de -16 grade.

„Nu am trăit niciodată așa ceva, este inuman. Tremur de frig. Să joci pe o asemenea vreme… Sper să se înțeleagă că este foarte greu pentru noi să jucăm fotbal în acest frig. Este inuman.