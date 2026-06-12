Ce prime vor încasa jucătorii naţionalei Franţei, la Campionatul Mondial. Sumele uriaşe puse în joc

Federaţia Franceză de Fotbal (FFF) şi jucătorii echipei naţionale a Franţei au ajuns miercuri la un acord privind bonusurile pe care le vor primi în timpul Cupei Mondiale 2026, unde îşi vor începe campania pe 16 iunie împotriva Senegalului, a aflat AFP joi de la o sursă.

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FFF şi Les Bleus au convenit, de asemenea, asupra numărului de bilete alocate jucătorilor pentru fiecare dintre meciurile lor din Statele Unite în timpul turneului, a adăugat aceeaşi sursă, explicând că jucătorii, reprezentaţi de căpitanul Kylian Mbappe, au acceptat o ”propunere modificată” din partea lui Philippe Diallo, preşedintele FFF, înainte de plecarea lor spre Boston.

Franţa – Senegal e pe 16 iunie, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY

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Începând cu şaisprezecimile de finală, jucătorii francezi vor începe să primească acest bonus, care va fi puţin peste 500.000 de euro dacă vor câştiga titlul şi va creşte progresiv pe măsură ce vor avansa în competiţie. FFF a aprobat dublarea primelor fixe pentru drepturile de imagine ale jucătorilor, acestea crescând de 21.000 de euro la 42.000 de euro pentru fiecare meci disputat la turneul final din 2026. Suma de 42.000 euro se aplică în mod egal tuturor celor 26 de jucători din lot (titulari sau rezerve), dar şi staffului condus de Didier Deschamps.

Conform termenilor acestui acord, FFF va acorda, de asemenea, patru bilete gratuite per jucător, per meci, o cotă mai mică decât în 2022 în Qatar, din cauza costului ridicat al biletelor pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada.

La cererea căpitanului echipei naţionale a Franţei, cu care se afla în discuţii, Philippe Diallo a anunţat acest acord tuturor jucătorilor joi dimineaţă.