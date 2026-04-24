Gigi Becali, o nouă ofertă pentru Elias Charalambous: “Pe mine nu mă refuză”! Ce a spus de varianta Şumudică

Bogdan Stănescu Publicat: 24 aprilie 2026, 23:07

Elias Charalambous, în perioada în care o antrena pe FCSB / Sport Pictures

Gigi Becali (67 de ani) crede că l-ar putea convinge pe Elias Charalambous (45 de ani) să se întoarcă la FCSB, chiar şi după ce cipriotul a refuzat oferta iniţială de a reveni la campioană.

Gigi Becali e de părere că Elias Charalambous nu îl va refuza atunci când va discuta el, personal, cu antrenorul cipriot.

Gigi Becali crede că Elias Charalambous se va întoarce, până la urmă, la FCSB: “O să vorbesc cu el”

“(n.r: despre Elias Charalambous) El a spus că ar veni, dar îi e ruşine de ce o să se zică lumea: «Cum adică, ai plecat şi te-ai întors după o lună?». Numai că o să vorbesc cu el. Vine la o acţiune şi e invitat la Teia acasă. O să-i spun în felul următor: «Băi, băiatule, tu nu vii antrenor, tu vii să ajuţi la o echipă care te-a ajutat. Care are nevoie de tine o lună jumate. Vii o lună jumate în vacanţă, în România, că avem nevoie de tine, să avem antrenor, că nu ne permite regulamentul. E posibil, după aia, să mergem mai departe». Dacă o să fie calificare (n.r: în Conference League). Vine să ajute.

Charalambous a refuzat el, dar nu mă refuză pe mine. Îl refuză pe MM, dar nu mă refuză pe mine. MM e MM, Gigi Becali e Gigi Becali. Eu aşa cred.

O să avem un antrenor. Şi MM s-a liniştit, intrase într-un fel de panică. Noi trebuie să avem un antrenor peste două sau 3 săptămâni. Nu găsim un antrenor peste 2 sau 3 săptămâni, să punem? E norocul ăluia care o să vină. Ăla care o să vină, cum e, cum nu e, va califica echipa (n.r: în Conference League). Ajunge mai departe în Conference şi o să ajungă mare antrenor. Am şi români, care te roagă, dar nu pot să vă spun numele. Am români, care corespund cerinţelor mele. Să aibă calitate de antrenor, să antreneze bine echipa.

(n.r: A fost vehiculată şi varianta cu Şumudică) Nu vreau să vorbesc despre asta, că nu sunt de acord suporterii. Dacă ar fi după mine, l-aş lua. Dar am primit telefon de la suporteri, «Nea Gigi, ai văzut, am intrat în play-out, n-am făcut scandal», că puteau să facă. Mi-au zis: «Până aici!». Adică ai grijă. Nu întinde coarda cu noi. Îmi mai arde mie să mă cert cu lumea? Mai ales cu suporterii, care au fost demenţial”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.

