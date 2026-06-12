Nu s-a putut abţine, după înfrângerea de la Mondial: “Sunt plin de draci”. Motivul pentru care s-a plâns

Căpitanul naţionalei Cehiei, Ladislav Krejci (27 de ani), a avut o reacţie dură după eşecul suferit cu Coreea de Sud, scor 1-2, în al doilea meci de la Campionatul Mondial, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. În meciul de deschidere, Mexic a învins Africa de Sud, scor 2-0.

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Ladislav Krejci a marcat golul Cehiei, în duelul cu Coreea de Sud, însă la finalul partidei s-a declarat extrem de nemulţumit de jocul naţionalei sale. Fundaşul lui Wolverhampton a transmis că nu se poate bucura de golul marcat la Mondial.

Ladislav Krejci, căpitanul Cehiei, reacţie dură după eşecul cu Coreea de Sud

Ladislav Krejci a fost nemulţumit de cum Cehia a încasat cele două goluri din partea sud-coreenilor. Fundaşul a transmis că naţionala sa ar fi trebuit să se apere mai bine şi să nu le ofere prea multe spaţii adversarilor asiatici.

“Ce gust are golul? Niciunul, sunt plin de draci! Startul a fost clar mai lent din partea noastră, dar este normal. Este prima experiență la un Campionat Mondial. Am fost concentrați, am intrat treptat în ritm și am marcat primul gol. Din păcate, elementul care ar fi trebuit să ne definească este o apărare solidă. Am pierdut controlul pe faza defensivă într-un meci pe care îl stăpâneam și pe care îl câștigam.

Pur și simplu nu am rezolvat două faze, iar pentru asta ne pare rău. Am jucat cam la fel pe parcursul întregului meci, iar acest lucru a decis rezultatul. Din perspectiva scorului, lucrurile evoluau destul de bine. Cum am spus, reușeam să le blocăm acțiunile ofensive. Iar apoi, de două ori nu ne-a mai ieșit.