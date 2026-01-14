Elias Charalambous, încântat de transferul realizat de Gigi Becali la FCSB: „S-a văzut deja” - Antena Sport

Închide meniul
Elias Charalambous, încântat de transferul realizat de Gigi Becali la FCSB: „S-a văzut deja"

Liga 1 | Elias Charalambous, încântat de transferul realizat de Gigi Becali la FCSB: „S-a văzut deja"

Elias Charalambous, încântat de transferul realizat de Gigi Becali la FCSB: „S-a văzut deja”

Viviana Moraru Publicat: 14 ianuarie 2026, 16:30

Elias Charalambous, încântat de transferul realizat de Gigi Becali la FCSB: S-a văzut deja”

Elias Charalambous / AntenaSport

Elias Charalambous s-a declarat încântat de transferul realizat de Gigi Becali la FCSB. Antrenorul campioanei l-a lăudat pe Andre Duarte, fundașul central de 28 de ani care a semnat cu campioana în această iarnă. 

Andre Duarte a fost prezentat oficial la FCSB luna trecută și va putea debuta vineri, în meciul cu FC Argeș, meci care se va disputa de la ora 20:00. 

Elias Charalambous, încântat de transferul realizat de Gigi Becali la FCSB 

După ce s-a pregătit în cantonamentul de iarnă alături de FCSB, Andre Duarte l-a impresionat pe Elias Charalambous. Cipriotul a avut doar cuvinte de laudă la adresa stopperului portughez, despre care susține că s-a adaptat imediat la cerințele roș-albaștrilor. 

„Duarte, ca să fiu sincer, se antrenează foarte bine, a arătat încă din primul meci calitatea lui, cred că s-a văzut. Îl știam dinainte, are toate carateristicile de care avem nevoie aici. S-a adaptat foarte repede la cum vrem să jucam aici”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă. 

Andre Duarte a evoluat în singurul amical disputat de FCSB în cantonamentul de iarnă din Antalya. Fundașul a bifat 57 de minute în partida cu Beșiktaș, pierdută de campioană cu scorul de 1-2, el fiind ulterior înlocuit de Joyskim Dawa. 

16:07
Dinamo poate da lovitura! Ofertă uriașă pentru căpitanul Cătălin Cîrjan
15:50
Incredibil! Senegal și-a adus “talismanul norocos” înaintea semifinalei cu Egiptul lui Salah: “Are marfa la el?”
15:37
Daniel Pancu: “Eu consider o mică-minune dacă ajungem în play-off”. Mai cere transferuri
15:20
UPDATECe rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică. A fost prezentat oficial
15:03
David Popovici l-a bătut pe Leon Marchand şi e cel mai bun înotător european din 2025
14:54
Sub contract cu Botoşani, jucătorul a semnat cu Universitatea Cluj. Valeriu Iftime îl face praf: “E bolnav încontinuu”
