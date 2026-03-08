Elias Charalambous, întâlnire finală cu Gigi Becali. Ce se întâmplă după ce Mirel Rădoi a fost adus în locul său - Antena Sport

Gigi Becali a oferit o reacție în exclusivitate pentru Antena Sport după ce a anunțat că Mirel Rădoi va fi noul antrenor al FCSB-ului în perioada în care echipa va fi în play-out. Deși se aștepta ca Elias Charalambous și Mihai Pintilii să se întâlnească duminică alături de patronul roș-albaștrilor, întrevederea respectivă va avea loc luni.

Elias Charalambous se va vedea pentru ultima dată cu Gigi Becali în contextul mandatului său recent încheiat ca antrenor al FCSB-ului. După eșecul categoric suferit în fața Universității Cluj în ultima etapă de sezon regulat, cipriotul și Mihai Pintilii au făcut un pas în spate și și-au dat demisia.

Charalambous se vede cu Becali să îi mulțumească pentru tot

La o zi distanță după evenimentul respectiv, Gigi Becali a anunțat că s-a înțeles cu Mirel Rădoi pentru a prelua echipa strict pentru play-out fără să îi plătească vreun ban. După această veste, patronul a dezvăluit că Elias Charalambous va veni la el la palat pentru a-i mulțumi pentru colaborare.

Din punctul de vedere al lui Becali, nu mai rămâne în rest nimic de discutat, în condițiile în care antrenorul de 45 de ani și secundul său și-au dat demisia.

“Charalambous vine mâine ca să îmi mulţumească pentru încredere și pentru ce am făcut împreună și gata. A zis că vrea să vină azi. Am spus să vină mâine, că azi e duminică. Ce să mai fie de vorbit? Că şi-au dat oamenii demisia și gata“, a spus Gigi Becali în exclusivitate pentru Antena Sport.