Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Elias Charalambous, întâlnire finală cu Gigi Becali. Ce se întâmplă după ce Mirel Rădoi a fost adus în locul său - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Elias Charalambous, întâlnire finală cu Gigi Becali. Ce se întâmplă după ce Mirel Rădoi a fost adus în locul său
EXCLUSIV

Elias Charalambous, întâlnire finală cu Gigi Becali. Ce se întâmplă după ce Mirel Rădoi a fost adus în locul său

Andrei Nicolae Publicat: 8 martie 2026, 20:59

Comentarii
Elias Charalambous, întâlnire finală cu Gigi Becali. Ce se întâmplă după ce Mirel Rădoi a fost adus în locul său

Gigi Becali şi Elias Charalambous/ Profimedia

Gigi Becali a oferit o reacție în exclusivitate pentru Antena Sport după ce a anunțat că Mirel Rădoi va fi noul antrenor al FCSB-ului în perioada în care echipa va fi în play-out. Deși se aștepta ca Elias Charalambous și Mihai Pintilii să se întâlnească duminică alături de patronul roș-albaștrilor, întrevederea respectivă va avea loc luni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Elias Charalambous se va vedea pentru ultima dată cu Gigi Becali în contextul mandatului său recent încheiat ca antrenor al FCSB-ului. După eșecul categoric suferit în fața Universității Cluj în ultima etapă de sezon regulat, cipriotul și Mihai Pintilii au făcut un pas în spate și și-au dat demisia.

Charalambous se vede cu Becali să îi mulțumească pentru tot

La o zi distanță după evenimentul respectiv, Gigi Becali a anunțat că s-a înțeles cu Mirel Rădoi pentru a prelua echipa strict pentru play-out fără să îi plătească vreun ban. După această veste, patronul a dezvăluit că Elias Charalambous va veni la el la palat pentru a-i mulțumi pentru colaborare.

Din punctul de vedere al lui Becali, nu mai rămâne în rest nimic de discutat, în condițiile în care antrenorul de 45 de ani și secundul său și-au dat demisia.

Charalambous vine mâine ca să îmi mulţumească pentru încredere și pentru ce am făcut împreună și gata. A zis că vrea să vină azi. Am spus să vină mâine, că azi e duminică. Ce să mai fie de vorbit? Că şi-au dat oamenii demisia și gata“, a spus Gigi Becali în exclusivitate pentru Antena Sport.

Reclamă
Reclamă

În cadrul aceleiași declarații, Becali a anunțat și care a fost prima decizie luată de Mirel Rădoi din postura de antrenor al FCSB-ului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să vină pe banca FCSB-ului în locul lui Elias Charalambous?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Observator
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Ce a ajuns să facă fosta soție a lui Ion Țiriac. Mariajul cu Erika Braedt a durat doar 2 ani
Fanatik.ro
Ce a ajuns să facă fosta soție a lui Ion Țiriac. Mariajul cu Erika Braedt a durat doar 2 ani
21:57
“Am confirmarea directă de la Mirel”. Se face mutarea-bombă anunțată de Gigi Becali: “La început nu credeam”
21:50
Rapid – Universitatea Craiova 1-1. Căpitanii Bancu şi Dobre au marcat. Oltenii vor porni cu 2 puncte avans în play-off
21:45
LIVE TEXTAC Milan – Inter 0-0. Cristi Chivu poate face un pas uriaș către titlu în Derby della Madonnina
21:37
Jaqueline Cristian, învinsă de Aryna Sabalenka, la Indian Wells! “Am toată admiraţia pentru ea”
21:37
LIVE VIDEOBenfica – FC Porto 1-2, în clasicul Portugaliei. Derby spectaculos pe Estadio da Luz
21:18
VideoJurnal Antena Sport | Mamă, ce fotbaliști!
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis 2 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 3 Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! 4 “Din ei doi aş alege” Gigi Becali, sfătuit pe cine să pună antrenor la FCSB! 5 VIDEOGeorge Russell, câştigător în Marele Premiu al Australiei! “Dublă” pentru Mercedes în prima cursă a sezonului 6 EXCLUSIVCe surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”