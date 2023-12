Elias Charalambous, prima reacție după ce FCSB a terminat anul pe primul loc: „Nu avem timp să sărbătorim” - Antena Sport

Darius Olaru, cu picioarele pe pământ după „dubla” fabuloasă din meciul cu FC Hermannstadt

După meciul de pe Arena Națională, căpitanul celor de la FCSB a fost în culmea fericirii. Acesta s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale și este de părere că formația pregătită de Elias Charalambous a făcut un meci senzațional. De asemenea, a fost fericit și pentru că a reușit să înscrie două goluri în poarta sibienilor pregătiți de Marius Măldărășanu.

Totuși, acesta a ținut să menționeze faptul că și alți jucători ar fi putut să marcheze aceste goluri și că nu se consideră mai bun, chiar dacă a reușit această performanță.

„Cred că am făcut, ca echipă, un joc foarte bun. Am intrat foarte montați, trebuia să obținem cele 3 puncte. Golurile, cred eu că și alții le-ar fi marcat. Mă bucur că am marcat, sper că mereu voi face asta. Așa au fost fazele, m-au găsit acolo, mă bucur că le-am tratat bine.

Aici am mult mai multe situații de a marca, mă bucur că le pot fructifica. Cred că am și mai multe ocazii, trebuie să continuăm la fel. Nu mă gândesc la oferte, avem un alt meci, trebuie să câștigăm și acolo, iar apoi vom vedea. După părarea mea trebuia să câștigăm și în etapa trecută, ne-am fi asigurat locul 1 în vacanța de iarnă”, a spus Darius Olaru, potrivit sursei citate anterior.