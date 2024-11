Elias Charalambous şi-a setat obiectivele după FCSB-Unirea Slobozia 3-0. „Sunt fericit şi sunt mândru de jucători” - Antena Sport

FCSB a învins-o pe Unirea Slobozia cu 3-0 şi a urcat pe locul al treilea în clasamentul din Liga 1. Astfel, campioana României ajunge la doar 3 puncte în spatele liderului U Cluj.

Elias Charalambaous a vorbit despre victoria cu Unirea Slobozia. Antrenorul cipriot a remarcat evoluția jucătorilor săi şi şi-a setat obiectivul pentru următorul meci din Europa League. FCSB o va confrunta pe Olympiacos pe Arena Naţională, joi 28 noiembrie, de la ora 22:00.

Elias Charalambous a setat obiectivele pentru fotbaliştii săi. Ce a remarcat după victoria cu Unirea Slobozia

În ciuda faptului că prezența de pe Arena Naţională a fost redusă, roş-albaştrii nu s-au lăsat afectați de lipsa suporterilor. Elevii lui Elias Charalambous au dominat meciul și au reușit să obțină cele 3 puncte pe care și le doreau prin golurile înscrise de Olaru, Bîrligea şi Miculescu.

„Cred că am controlat toate cele 90 de minute. Sunt fericit şi sunt mândru de jucători. Sunt doar trei puncte şi continuăm lupta. Suntem mai aproape cu 3 puncte de primul loc. De mâine ne gândim la Olympiacos. Fiecare gol are povestea lui, cel mai important e că nu am primit gol şi am marcat. Avem un meci foarte greu joi şi e important pentru noi. Fiecare victorie este importantă, câştigi încredere. Vrem să ne apropiem de primul loc. Acesta este obiectivul în acest an, să câştigăm titlul. Bîrligea e foarte bine din momentul în care a ajuns la noi şi sper să continue tot aşa„, a spus Elias Charalamabous la digisport.ro.

Campioana României a urcat pe locul 3 în clasament, cu 27 de puncte în 17 partide disputate.