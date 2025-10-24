"Eroare majoră!" De ce Porumboiu crede că FCSB trebuia să primească penalty - Antena Sport

Închide meniul
“Eroare majoră!” De ce Porumboiu crede că FCSB trebuia să primească penalty

Radu Constantin Publicat: 24 octombrie 2025, 14:02

Eroare majoră! De ce Porumboiu crede că FCSB trebuia să primească penalty

Adrian Porumboiu / Hepta

FCSB a cerut penalty în partida cu Bologna, dar centralul Andris Treimanis nu a acorat nimic. Cum s-a derulat faza? În minutul 65, Bîrligea a pătruns în careu, iar Vitik – fundașul italienilor – l-a împins cu ambele mâini pe atacantul FCSB-ului. Adrian Poprumboiu crede că se cuvenea acordarea unui penalty pentru bucureşteni.

“Pentru mine e o fază clară, faza în care Bîrligea e împins. E penalty toată ziua. Nu că pune două mâini, îl împinge. Avea lipsă de de calciu Bîrligea? Bîrligea e jucător solid, are forță în picioare, nu cădea, așa, că au trecut două muște pe lângă el. L-a împins cu o forță disproporționată. Dacă l-a scos după traiectoria mingii, l-a împins cu mâinile și a căzut. E lovitură liberă directă, în consecință lovitură de pedeapsă. Dacă era fază la mijlocul terenului fluiera fault. De ce nu o fi dat 11 metri? E treaba lui. Nici măcar nu a avut curiozitatea să revadă faza la VAR. Părerea mea e că e 11 metri. Singura eroare majoră. E un arbitru vechi pe lista FIFA, dar nu are meciuri, nu are experiență. S-a străduit omul să fie imparțial. Dar eu vorbesc strict regulamentar despre acea fază”, a declarat Adrian Porumboiu, pentru Fanatik.ro.

Şi Balint crede că FCSB trebuia să primească penalty

O altă voce din fotbal susţine că FCSB trebuia să primească penalty, dar centralul a evitat să acorde deoarece: “jucătorii noștri s-au tăvălit pe jos”, în alte situaţii. ”Putea să dea penalty și nu spunea nimeni nimic. A luat decizia el, VAR-ul nici nu a mai intervenit. A zis “pentru mine, nu a fost penalty’. Și știi de unde vine asta? Au fost atâtea faze în care jucătorii noștri s-au tăvălit pe jos, au cerșit faulturi pe la mijlocul terenului, arbitrul a lăsat mereu jocul să continue și probabil și faza asta l-a iritat. Da, putea să dea penalty”, a mai spus Balint, la Digi Sport.

 

Comentarii


