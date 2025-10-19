„Eu nu sunt Gigi...”. Patronul de la Metaloglobus a reacționat după victoria cu FCSB. Mesajul transmis  - Antena Sport

Patronul de la Metaloglobus a oferit o reacție scurtă după victoria cu FCSB, scor 2-1, din etapa a 13-a. Nou-promovata a obținut primul succes din istorie în Liga 1.

La duelul disputat la Clinceni a fost prezent și patronul celor de la Metaloglobus, Mohamad Imad Kassas. Acesta este o prezență discretă, și de această dată refuzând să ofere declarații.

Patronul de la Metaloglobus a reacționat după victoria istorică cu FCSB

În drum spre mașină, Imad Kassas s-a rezumat a spune doar nouă cuvinte, făcând referire și la Gigi Becali. El a dat de înțeles că nu va face o „sărbătoare” după succesul obținut în fața campioanei.

„Eu nu sunt Gigi Becali. Sunt pe ultimul loc”, a declatat Mohamad Imad Kassas, conform fanatik.ro, după Metaloglobus – FCSB 2-1.

Arbitrul Robert Avram a dictat penalty pentru gazde, în minutul 23, după un duel Cisotti – Ely Fernandes, dar după verificarea VAR decizia a fost anulată. În minutul 32 arbitrul a dictat un nou penalti, pentru FCSB, după un duel între David Irimia şi Bîrligea, iar Florin Tănase a înscris de la punctul cu var, în minutul 34. Bîrligea a trimis în bară, în minutul 45, iar după reluare Metaloglobus a egalat.