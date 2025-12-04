Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Veste cruntă pentru FCSB. Mihai Stoica a anunțat ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Veste cruntă pentru FCSB. Mihai Stoica a anunțat ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea

Veste cruntă pentru FCSB. Mihai Stoica a anunțat ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea

Viviana Moraru Publicat: 4 decembrie 2025, 21:10

Comentarii
Veste cruntă pentru FCSB. Mihai Stoica a anunțat ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea, la FCSB/ Profimedia

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre situația jucătorilor accidentați de la FCSB, înaintea derby-ului cu Dinamo. Partida din etapa a 19-a din Liga 1 se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi în format live text, pe as.ro. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Bîrligea este marele absent de la duelul cu Dinamo. Atacantul s-a accidentat după ce a fost integralist în eșecul cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1, din ultima etapă a grupei de Europa League. 

Mihai Stoica, despre Daniel Bîrligea: „Cred că e ieșit din 2025” 

Mihai Stoica a declarat că Daniel Bîrligea ar putea să nu mai joace deloc până la finalul anului. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a transmis că sunt șanse mici ca atacantul să fie refăcut pentru derby-ul cu Rapid, din ultima rundă din 2025. 

De asemenea, MM a dezvăluit că Darius Olaru și Florin Tănase s-au pregătit normal înaintea partidei cu Dinamo. Pe de altă parte, David Miculescu nu s-a mai antrenat de la meciul cu Farul, de duminică, câștigat de campioană cu 2-1. În partida de la Ovidiu, Miculescu a marcat un gol și ulterior a fost schimbat la pauză. 

„Olaru s-a antrenat normal azi, Tănase la fel. Miculescu nu s-a antrenat deloc, nu s-a mai antrenat deloc după meciul cu Farul. Bîrligea cred că e ieșit de tot din 2025, va fi sau nu va fi la meciul cu Rapid, asta mai e…acolo nu vor fi Kiki, Ngezana și Alhassan, merg la Cupa Africii. 

Reclamă
Reclamă

FIFA a decis ca termenul să fie 15, să rămână o săptămână la cluburi. Azi am decis ca jucătorii să plece pe 12, să prindă meciul cu Feyenoord”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro. 

FCSB nu se va putea baza astfel pe Daniel Bîrligea, omul cu 7 goluri şi 5 pase decisive, pentru următoarele trei partide, cu Dinamo şi Unirea Slobozia în Liga 1 şi cu Feyenoord, în Europa League. 

Ce se mai fură din supermarketuri. Un constănțean a jefuit zilnic, timp de o lună, magazinul "preferat"Ce se mai fură din supermarketuri. Un constănțean a jefuit zilnic, timp de o lună, magazinul "preferat"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Trucurile găsite de români pentru a-și reduce facturile, după eliminarea plafonării la energie
Observator
Trucurile găsite de români pentru a-și reduce facturile, după eliminarea plafonării la energie
Cei doi jucători de la Rapid pe care Marius Șumudică i-a distrus după 1-2 cu FC Argeș: „N-am văzut așa ceva în viața mea. Inadmisibil!
Fanatik.ro
Cei doi jucători de la Rapid pe care Marius Șumudică i-a distrus după 1-2 cu FC Argeș: „N-am văzut așa ceva în viața mea. Inadmisibil!
21:00
LIVE TEXTPetrolul – Universitatea Craiova 0-0, în Cupa României. Meci tare la Ploiești!
20:53
„Asta ne e valoarea”. Louis Munteanu, discurs furibund după ce CFR Cluj s-a încurcat în Cupă. Anunț despre plecare
20:43
VideoJurnal AntenaSport | Răducioiu și Ilie Dumitrescu și-au amintit de copilărie
20:31
VideoJurnal AntenaSport | Kennedy Boateng vrea să ia Cupa și campionatul cu Dinamo
20:29
VideoJurnal Antena Sport | Revoluție la FCSB
20:27
VideoJurnal AntenaSport | Generația de Aur sună mobilizarea pentru calificarea la Mondial
Vezi toate știrile
1 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 2 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! 3 Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat 4 Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid” 5 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 6 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz