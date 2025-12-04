Veste cruntă pentru FCSB. Mihai Stoica a anunțat ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre situația jucătorilor accidentați de la FCSB, înaintea derby-ului cu Dinamo. Partida din etapa a 19-a din Liga 1 se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi în format live text, pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Bîrligea este marele absent de la duelul cu Dinamo. Atacantul s-a accidentat după ce a fost integralist în eșecul cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1, din ultima etapă a grupei de Europa League.

Mihai Stoica, despre Daniel Bîrligea: „Cred că e ieșit din 2025”

Mihai Stoica a declarat că Daniel Bîrligea ar putea să nu mai joace deloc până la finalul anului. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a transmis că sunt șanse mici ca atacantul să fie refăcut pentru derby-ul cu Rapid, din ultima rundă din 2025.

De asemenea, MM a dezvăluit că Darius Olaru și Florin Tănase s-au pregătit normal înaintea partidei cu Dinamo. Pe de altă parte, David Miculescu nu s-a mai antrenat de la meciul cu Farul, de duminică, câștigat de campioană cu 2-1. În partida de la Ovidiu, Miculescu a marcat un gol și ulterior a fost schimbat la pauză.

„Olaru s-a antrenat normal azi, Tănase la fel. Miculescu nu s-a antrenat deloc, nu s-a mai antrenat deloc după meciul cu Farul. Bîrligea cred că e ieșit de tot din 2025, va fi sau nu va fi la meciul cu Rapid, asta mai e…acolo nu vor fi Kiki, Ngezana și Alhassan, merg la Cupa Africii.