Eugen Neagoe, aproape de plecarea de la Petrolul. Cine e favorit să-l înlocuiască

Eugen Neagoe (58 de ani) e aproape de o plecare de la Petrolul. Antrenorul ar fi ajuns la un acord cu oficialii „lupilor” privind rezilierea contractului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Petrolul a fost învinsă în ultima etapă de Metaloglobus, scor 0-2. „Lupii galbeni” luptă pentru evitarea retrogradării, fiind pe locul opt în play-out, cu doar un punct peste Hermannstadt, prima ocupantă a locurilor direct retrogradabile.

Eugen Neagoe a fost nevoit să plece de la echipa după meciul cu Metaloglobus, dat fiind decesul mamei sale. La momentul respectiv, s-a zvonit că antrenorul ar putea să nu se mai întoarcă deloc la echipă.

Conform digisport.ro, Eugen Neagoe ar fi ajuns la un acord verbal cu cei de la Petrolul pentru o reziliere de comun acord a contractului semnat în toamna anului trecut, în septembrie.

Favorit să-l înlocuiască pe Eugen Neagoe pe banca „lupilor” este Mehmet Topal. Antrenorul turc, în vârstă de 40 de ani, a mai fost pe „radarul” ploieștenilor în două rânduri, însă nu a ajuns la o înțelegere cu aceștia.