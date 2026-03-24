Eugen Neagoe, aproape de plecarea de la Petrolul. Cine e favorit să-l înlocuiască

Viviana Moraru Publicat: 24 martie 2026, 21:34

Eugen Neagoe / SPORT PICTURES

Eugen Neagoe (58 de ani) e aproape de o plecare de la Petrolul. Antrenorul ar fi ajuns la un acord cu oficialii „lupilor” privind rezilierea contractului.

Petrolul a fost învinsă în ultima etapă de Metaloglobus, scor 0-2. „Lupii galbeni” luptă pentru evitarea retrogradării, fiind pe locul opt în play-out, cu doar un punct peste Hermannstadt, prima ocupantă a locurilor direct retrogradabile.

Eugen Neagoe a fost nevoit să plece de la echipa după meciul cu Metaloglobus, dat fiind decesul mamei sale. La momentul respectiv, s-a zvonit că antrenorul ar putea să nu se mai întoarcă deloc la echipă.

Conform digisport.ro, Eugen Neagoe ar fi ajuns la un acord verbal cu cei de la Petrolul pentru o reziliere de comun acord a contractului semnat în toamna anului trecut, în septembrie.

Favorit să-l înlocuiască pe Eugen Neagoe pe banca „lupilor” este Mehmet Topal. Antrenorul turc, în vârstă de 40 de ani, a mai fost pe „radarul” ploieștenilor în două rânduri, însă nu a ajuns la o înțelegere cu aceștia.

Topal a pregătit-o doar pe Petrolul, în cariera sa de antrenor. El a stat pe banca „lupilor” de două ori, între iulie și decembrie 2024 și între martie și mai 2025.

Eugen Neagoe a preluat-o pe Petrolul pe 23 septembrie, fiind pe bancă la 25 de meciuri ale „lupilor”. Antrenorul a înregistrat șapte victorii, nouă rezultate de egalitate și alte nouă înfrângeri la formația din Ploiești.

Boala care face ravagii în România şi ne plasează pe primul loc în EuropaBoala care face ravagii în România şi ne plasează pe primul loc în Europa
Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Loading ... Loading ...
O ţară vecină cu România are 7,34 lei litrul de benzină. Ajutor pentru familii, de 20 de euro pe lună
Generaţia de Aur, cazată la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Istanbul! Camerele sunt cu sute de euro mai scumpe decât ale naționalei lui Lucescu! Exclusiv
Mohamed Salah, mesaj emoţionant după anunţul plecării sale de la Liverpool: “Acest club va fi mereu casa mea”
Victor Pițurcă nu se teme înainte de Turcia – România. Reacție categorică: „Nu e niciun infern”
Mohamed Salah a distrus concurența în Premier League! Cifre uluitoare reușite de la sosirea la Liverpool
VideoTricolorii U20 vor vedea împreună meciul crucial Turcia – România. Ce le transmit jucătorilor lui Mircea Lucescu
Alex Maxim știe cum poate România să producă surpriza la Istanbul: „E foarte dificil să reziști 90 sau 120 de minute”
Mihai Stoica a aflat ce decizie a luat Gică Hagi înainte de Turcia – România și a reacționat: „Se uită toate astea”
1 Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț 2 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 3 “Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis” 4 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 5 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!” 6 Dinamo, anunţ decisiv despre transferul lui Vladislav Blănuță
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav