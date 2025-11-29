Eurogol marcat în FC Argeș - CFR Cluj. Nimănui nu i-a venit să creadă - Antena Sport

Partida din campionat dintre FC Argeș și CFR Cluj a oferit un gol fabulos marcat de formația piteșteană. La scorul de 1-0, elevii lui Bogdan Andone au scăpat pe un contraatac, iar Florin Borța l-a executat pe Otto Hindrich cu un șut din colț care a rămas mulți jucători șocați.
Pe finalul primei reprize de la Mioveni, CFR căuta egalarea după ce în minurul 40 Ricardo Matos a deschis scorul din penalty. La o lovitură liberă, ardelenii au pierdut rapid balonul, iar “alb-vișinii” au plecat pe un contraatac care s-a soldat cu golul fabulos al lui Borța.
Florin Borța, gol superb în FC Argeș – CFR Cluj
Matos, marcatorul primei reușite, a plecat într-o cursă după ce a interceptat mingea, a încercat să paseze în centru, însă mingea a fost blocată de un apărător al CFR-ului. Balonul a rămas la piteșteni, iar Florin Borța, venit din spate, a primit mingea și a șutat dintr-un unghi dificil spre poarta lui Hindrich.
Lovitura fundașului alb-vișiniilor a fost perfectă și s-a dus în vinclul porții lui Hindrich, spre uimirea tuturor. David Lazar, goalkeeper-ul lui FC Argeș, și-a pus mâinile în cap, în timp ce fundașii de la CFR surprinși pe camere și-au pus mâinile peste față.
Momentul în care mingea a intrat în poartă a fost primit cum se cuvine și de suporterii veniți la Mioveni, care au urlat când echipa lor favorită a făcut 2-0.
