"Există un pol de putere". Mihai Rotaru, replică pentru Gigi Becali după scandalul creat în jurul lui Edjouma - Antena Sport

Situația înregistrării lui Malcom Edjouma în Liga 1 a generat extrem de multă controversă în ultimele zile. Prima dată, Gigi Becali a acuzat forurile că regulamentul nu este deloc unul convenabil, după care mijlocașul FCSB-ului a reușit să fie înregistrat, moment în care Universitatea Craiova și Rapid au contestat decizia luată de LPF și FRF.

Patronul FCSB a venit cu o replică dură pentru cele două cluburi, iar la scurt timp după, Mihai Rotaru a venit și el cu o reacție pentru latifundiarul din Pipera.

Mihai Rotaru: “Nu contestăm că era o regulă proastă, dar nu schimbi în timpul competiției”

Patronul Universității Craiova nu este în mod evident de acord cu felul în care forurile din România au gestionat situația înregistrării lui Malcom Edjouma. Concret, conform vechiului regulament, dacă un jucător era scos de pe listă, așa cum a fost cazul marocanului, el nu mai putea fi reintrodus după trimiterea acesteia către LPF.

FCSB ar fi trebuit să-i încheie contractul lui Malcom Edjouma şi să-i facă ulterior altul, pentru ca mijlocaşul să fie trecut pe listă. Între timp, LPF şi FRF au decis să modifice legea, astfel că jucătorii care au contracte în curs pot fi trecuţi pe lista pentru Liga 1.

Mihai Rotaru a fost unul dintre oamenii “țintiți” de Gigi Becali duminică seara, când patronul de la FCSB a fost întrebat despre revolta celor de la Universitatea Craiova și Rapid. Finanțatorul oltenilor nu a ezitat să vină cu o replică și să spună ce l-a deranjat la ce a spus omologul său din București.