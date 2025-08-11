"Există un pol de putere". Mihai Rotaru, replică pentru Gigi Becali după scandalul creat în jurul lui Edjouma - Antena Sport

Închide meniul
“Există un pol de putere”. Mihai Rotaru, replică pentru Gigi Becali după scandalul creat în jurul lui Edjouma

Andrei Nicolae Publicat: 11 august 2025, 8:51

Există un pol de putere. Mihai Rotaru, replică pentru Gigi Becali după scandalul creat în jurul lui Edjouma

Gigi Becali - Mihai Rotaru / Colaj Sport Pictures + Profimedia

Situația înregistrării lui Malcom Edjouma în Liga 1 a generat extrem de multă controversă în ultimele zile. Prima dată, Gigi Becali a acuzat forurile că regulamentul nu este deloc unul convenabil, după care mijlocașul FCSB-ului a reușit să fie înregistrat, moment în care Universitatea Craiova și Rapid au contestat decizia luată de LPF și FRF.

Patronul FCSB a venit cu o replică dură pentru cele două cluburi, iar la scurt timp după, Mihai Rotaru a venit și el cu o reacție pentru latifundiarul din Pipera.

Mihai Rotaru: “Nu contestăm că era o regulă proastă, dar nu schimbi în timpul competiției”

Patronul Universității Craiova nu este în mod evident de acord cu felul în care forurile din România au gestionat situația înregistrării lui Malcom Edjouma. Concret, conform vechiului regulament, dacă un jucător era scos de pe listă, așa cum a fost cazul marocanului, el nu mai putea fi reintrodus după trimiterea acesteia către LPF.

FCSB ar fi trebuit să-i încheie contractul lui Malcom Edjouma şi să-i facă ulterior altul, pentru ca mijlocaşul să fie trecut pe listă. Între timp, LPF şi FRF au decis să modifice legea, astfel că jucătorii care au contracte în curs pot fi trecuţi pe lista pentru Liga 1.

Mihai Rotaru a fost unul dintre oamenii “țintiți” de Gigi Becali duminică seara, când patronul de la FCSB a fost întrebat despre revolta celor de la Universitatea Craiova și Rapid. Finanțatorul oltenilor nu a ezitat să vină cu o replică și să spună ce l-a deranjat la ce a spus omologul său din București.

În plus, Rotaru a amintit de un precedent în care echipa sa a avut de suferit de pe urma regulamentului respectiv și în care forurile nu au fost de acord cu modificarea legii. În final, omul din conducerea oltenilor a ajuns la concluzia că totul s-a schimbat din cauza lui Gigi Becali și a influenței sale.

M-a deranjat că a spus de lipsa bunului-simț juridic și de lipsă de inteligență. Nu e dânsul în măsură să vorbească despre lipsa de inteligență și despre lipsă de bun-simț juridic. Nu contestăm că era o regulă proastă, dar nu schimbi în timpul competiției, nu schimbi în timpul jocului regulile, asta spune bunul-simț juridic. Nu mă interesează ce spune Gigi Becali.

Am dat un comunicat comun noi și Rapid. Nu ne interesează FCSB. Ne interesează că vine X și zice că schimbă regulile jocului. Nu ne interesează că e bine sau e rău, ne interesează că nu schimbăm în timpul jocului. Noi cerem suspendarea decizie până la următoarea perioadă de mercato. Plus consultarea echipelor, membrilor. Nu ne-a consultat nimeni.

L-au consultat doar pe cel mai mare membru, pe Gigi. Noi am fi spus da. Dar nu în timpul jocului, o facem peste 6 luni. Noi am făcut demersuri, e cazul Gardoș. Când era la Craiova i-am reziliat contractul și am făcut unul nou. Noi am sunat dacă putem schimba regula și au zis că nu, că nu putem schimba în timpul campionatului.

Începuse campionatul, fusese accidentat, apoi am vrut să-l reintroducem. Au fost de bun-simț, au zis că nu putem schimba regulile în timpul jocului. Edjouma probabil nu a vrut acum să facă alt contract. Noi atunci am reziliat și am făcut un nou contract, Florin a fost de acord, a fost totul regulamentar

Există un pol de putere, care e Gigi, și e neplăcut pentru restul participanților, dar doar atât. A fost un abuz în această situație. Trebuia să fim consultați. Decizia nu trebuia să fie luată după începutul campionatului. Dar, repet, regula era o prostie, și noi voiam să o schimbă încă de acum câțiva ani“, a declarat Mihai Rotaru, potrivit primasport.ro.

