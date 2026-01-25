"Familia ne-a cerut să scoatem o domnişoară din casă" Dezvăluiri uluitoare despre jucătorul FCSB-ului! - Antena Sport

Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) a dezvăluit că familia lui Tavi Popescu (23 de ani) i-a cerut agentului să intervină într-o problemă personală a fotbalistului. Giovanni Becali a refuzat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani) visa în trecut să îl vândă pe Tavi Popescu cu 100 de milioane de euro. În ultima vreme l-a tot criticat.

Giovanni Becali, dezvăluiri uluitoare despre Tavi Popescu

„Știu doar când era cu noi (n.r.: când Tavi Popescu avea contract cu firma de impresariat a fraților Becali). A venit familia lui. Familia lui nu e de ortodocși. D-aia Gigi l-a și botezat. Dar a venit la noi să mergem noi pe Decebal, unde avea el închiriat un apartament cu o domnișoară. Ne-au cerut să o scoatem din casă. Și noi am zis că nu ne băgăm în chestiile astea.

Eu m-am băgat o singură dată în viața mea, cu Răducioiu, în 1991, cu o doamnă de nivel nu așa bun. Dar Robert (n.r.: Robert Vișan), scouterul acela pe care îl aveam, care a murit, știa toată situația și m-a anunțat pe mine. Nici Gigi nu știe prea bine. Mai primește și el informații, că nu are spioni, informatori”, a declarat Giovanni Becali pentru fanatik.ro.

Tavi Popescu este cotat la 850.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. În acest sezon a evoluat în 13 meciuri în campionat, fără să marcheze, oferind doar o pasă decisivă. Are un assist în 8 meciuri şi în Europa League.