Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Campioana României, decimată în Croația! Meci de coșmar pentru „pantere” - Antena Sport

Min. 71: GOL! Dinamo Zagreb se desprinde iarăși, după reușita lui Bejlo.

Min. 66: Daniel Bîrligea este înlocuit de Denis Alibec.

Min. 46: A început repriza a doua! Au avut loc modificări în echipa roș-albaștrilor: Crețu, Politic și Octavian Popescu au intrat în locul lui Dawa, David Miculescu și Lixandru.

Final de primă repriză la Zagreb! Campioana este condusă cu scorul de 2-1.

Min. 45: Prima repriză este prelungită cu două minute.

Min. 42: GOOOOOOL FCSB! Daniel Bîrligea reduce din diferență după o acțiune personală încheiată cu șut la colțul lung.

Min. 41: Mare ocazie pentru Dinamo Zagreb! Beljo primește mingea în interiorul careului, dar acesta nu reușește să cadreze execuția.

Min. 33: FCSB pune în pericol poarta adversă în urma unei lovituri de colț. David Miculescu a șutat din zona punctului cu var, dar peste poarta gazdelor.

Min. 24: Șansă de 3-0 pentru croați! Târnovanu intervine superb la șutul de la distanță expediat de Hoxha.

Min. 11: GOL! Beljo dublează avantajul gazdelor, după o altă fază la care apărarea FCSB-ului a stat foarte prost.

Min. 9: Ocazie de gol pentru gazde! Hoxha șutează din marginea careului, pe lângă poarta lui Târnovanu.

Min. 7: GOL! Dinamo Zagreb deschide scorul prin Bakrar, acesta reușind să marcheze dintre cei doi fundași centrali ai roș-albaștrilor.

Min 4: O primă fază de poartă finalizată de campioana României. Aceștia au combinat frumos, mingea a ajuns la marginea careului, dar șutul lui Baba Alhassan s-a dus departe de poartă.

Min. 1: Start de meci pe ”Maksimir”!

Dinamo Zagreb (4-3-3) : Filipovic – Galesic, Dominguez, McKenna, Goda – Misic, Zajc – Bakrar, Ljubicic, Hoxha – Beljo. Rezerve : Nevistic, Kulenovic, Mikic, Mudrazija, Perez Vinlof, Soldo, Stojkovic, Theophile-Catherine, Topic, C. Varela, Vidovic, Villar. Antrenor : Mario Kovacevic

: Filipovic – Galesic, Dominguez, McKenna, Goda – Misic, Zajc – Bakrar, Ljubicic, Hoxha – Beljo. : Nevistic, Kulenovic, Mikic, Mudrazija, Perez Vinlof, Soldo, Stojkovic, Theophile-Catherine, Topic, C. Varela, Vidovic, Villar. : Mario Kovacevic FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Graovac, Dawa, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea. Rezerve: Zima, Udrea – Crețu, Toma, Oct. Popescu, Thiam, Pantea, Politic, Alibec. Antrenor: Elias Charalambous

Echipa de start a FCSB-ului anunţată de Gigi Becali:

FCSB: Târnovanu – Graovac, Dawa, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea

Antrenor: Elias Charalambous

Dinamo Zagreb vine la meciul cu FCSB în condițiile în care nu a apucat până acum să joace vreun duel oficial în 2026, în timp ce campioana României a pierdut contra celor de la FC Argeș săptămâna trecută, scor 0-1.

Înainte de meci, formația din Croația se află pe locul 25 în Europa League, chiar sub linia echipelor care se califică în fazele eliminatorii. De cealaltă parte, FCSB e pe locul 27, cele două fiind separate de un singur punct.

Recent, specialiștii de la Football Meets Data au făcut calculele legate de posibilitatea ca FCSB să ajungă în Top 24 după ultimele două meciuri, iar un lucru e cert, o înfrângere este de evitat în partidele cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce. Pentru formația lui Charalambous, dacă obține fie patru, fie șase puncte din ultimele două dueluri, atunci are șanse mari să se califice la barajul pentru optimile de finală.

În precedenta etapă de Europa League, Dinamo Zagreb a pierdut cu 3-1 contra lui Betis, în timp ce FCSB a obținut acea victorie formidabilă cu Feyenoord, scor 4-3, care în prezent îi dă speranțe că poate ajunge în “primăvara” Europa League.

Echipele probabile la Dinamo Zagreb – FCSB

Dinamo Zagreb (4-3-3): Filipovic – Galesic, Dominguez, McKenna, Goda – Stojkovic, Misic, Zajc – Bakrar, Beljo, Hoxha

Rezerve: Rajic, Nevistic – Mikic, Ljubicic, Soldo, Topic, Varela, Kulenovic, Vidovic, Mudrazija, Theophile-Catherine

Antrenor: Mario Kovacevic

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Dawa, Graovac, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea

Rezerve: Zima, Udrea – Ngezana, Toma, Alhassan, Oct. Popescu, Thiam, Pantea, Politic, Alibec

Antrenor: Elias Charalambous