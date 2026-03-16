Jannik Sinner, pentru prima oară campion la Indian Wells

Dan Roșu Publicat: 16 martie 2026, 8:00

Jannik SInner, cu trofeul de la Indian Wells - Profimedia Images

Numărul 2 mondial Jannik Sinner (24 de ani) l-a învins pe rusul Daniil Medvedev, cap de serie 11, în două seturi, scor 7-6 (8/6), 7-6 (7/4), şi a câştigat pentru prima dată turneul Masters 1000 de la Indian Wells (California, Statele Unite).

Medvedev (30 de ani, locul 11), care îl eliminase pe numărul 1 mondial Carlos Alcaraz în semifinală, nu a reuşit să obţină nici măcar o minge de break şi a fost egalat de italian în al doilea set decisiv, după ce condusese cu 4-0.

Jannik Sinner l-a învins pe Daniil Medvedev în finala Indian Wells

Sinner a câştigat astfel al şaselea trofeu la Masters 1000, în şase turnee diferite, toate pe suprafaţă dură. Italianul conduce acum cu 9-7 în confruntările directe cu Medvedev.

Medvedev, care spera să devină al doilea jucător care îi învinge pe Alcaraz şi Sinner în acelaşi turneu, se poate consola cu faptul că şi-a regăsit un nivel excelent de joc şi va reveni luni în Top 10 mondial.

Campion la Dubai în urmă cu două săptămâni, rusul a avut nevoie de câteva zile pentru a părăsi emiratul şi a ajunge în Statele Unite din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
Tavi Popescu, luat în colimator în direct: „Cum să ceri penalty cu ultima clasată? Ai și tu demnitatea ta!”
Prima reacţie a lui Gică Hagi, după ce a cedat acţiunile de la Farul: “A venit momentul să mă gândesc la mine”
Gică Hagi i-a cedat lui Gică Popescu pachetul majoritar de acțiuni de la Farul
Radu Drăguşin, interviu tare pentru BBC, după Liverpool – Tottenham 1-1: “Îmi doresc să lupt pentru club”
Neluţu Varga îi pregăteşte un contract stelar lui Daniel Pancu la CFR Cluj: “Nu a mai existat în România”
“Îmi dă cu virgulă”. L-a auzit pe Mirel Rădoi după debutul la FCSB şi a reacţionat: “Nu mi s-a părut aşa”
VideoWinnipeg Jets, victorie cu St. Louis Blues. Kyle Connor, gol spectaculos după un contraatac
1 Ce variante are conducerea Oțelului pentru înlocuirea lui Laszlo Balint. Doi antrenori pe lista gălățenilor 2 Campionatul „nebun” din Europa unde toate cele 18 echipe încă au șanse la titlu: fostul lider a căzut pe locul 11! 3 VIDEOKimi Antonelli câștigă în premieră o cursă în F1, după o prestație magistrală în China. O nouă “dublă” Mercedes 4 Suspendare uriașă pentru Istvan Kovacs. Ce i se pregătește arbitrului, după gafa din Rapid – Dinamo 5 Situație ireală înainte de Bayern – Atalanta! Nemții, fără portar la meciul de Ligă. Ce soluție se ia în calcul 6 VideoAtacantul pe care Craiova i l-a “suflat” lui Gigi Becali a deschis scorul în meciul cu echipa lui Ianis Stoica!
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”