Jannik Sinner, pentru prima oară campion la Indian Wells

Numărul 2 mondial Jannik Sinner (24 de ani) l-a învins pe rusul Daniil Medvedev, cap de serie 11, în două seturi, scor 7-6 (8/6), 7-6 (7/4), şi a câştigat pentru prima dată turneul Masters 1000 de la Indian Wells (California, Statele Unite).

Medvedev (30 de ani, locul 11), care îl eliminase pe numărul 1 mondial Carlos Alcaraz în semifinală, nu a reuşit să obţină nici măcar o minge de break şi a fost egalat de italian în al doilea set decisiv, după ce condusese cu 4-0.

Jannik Sinner l-a învins pe Daniil Medvedev în finala Indian Wells

Sinner a câştigat astfel al şaselea trofeu la Masters 1000, în şase turnee diferite, toate pe suprafaţă dură. Italianul conduce acum cu 9-7 în confruntările directe cu Medvedev.

Medvedev, care spera să devină al doilea jucător care îi învinge pe Alcaraz şi Sinner în acelaşi turneu, se poate consola cu faptul că şi-a regăsit un nivel excelent de joc şi va reveni luni în Top 10 mondial.

Campion la Dubai în urmă cu două săptămâni, rusul a avut nevoie de câteva zile pentru a părăsi emiratul şi a ajunge în Statele Unite din cauza războiului din Orientul Mijlociu.