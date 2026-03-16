Jannik Sinner, pentru prima oară campion la Indian Wells

Numărul 2 mondial Jannik Sinner (24 de ani) l-a învins pe rusul Daniil Medvedev, cap de serie 11, în două seturi, scor 7-6 (8/6), 7-6 (7/4), şi a câştigat pentru prima dată turneul Masters 1000 de la Indian Wells (California, Statele Unite).
Medvedev (30 de ani, locul 11), care îl eliminase pe numărul 1 mondial Carlos Alcaraz în semifinală, nu a reuşit să obţină nici măcar o minge de break şi a fost egalat de italian în al doilea set decisiv, după ce condusese cu 4-0.
Sinner a câştigat astfel al şaselea trofeu la Masters 1000, în şase turnee diferite, toate pe suprafaţă dură. Italianul conduce acum cu 9-7 în confruntările directe cu Medvedev.
Medvedev, care spera să devină al doilea jucător care îi învinge pe Alcaraz şi Sinner în acelaşi turneu, se poate consola cu faptul că şi-a regăsit un nivel excelent de joc şi va reveni luni în Top 10 mondial.
Campion la Dubai în urmă cu două săptămâni, rusul a avut nevoie de câteva zile pentru a părăsi emiratul şi a ajunge în Statele Unite din cauza războiului din Orientul Mijlociu.
- “Grande”. Jannik Sinner, mesaj pentru Kimi Antonelli după triumful de la Indian Wells
- Novak Djokovic, OUT de la Miami Open
- Aryna Sabalenka, victorioasă în finala Indian Wells! Revanșă în duelul cu Elena Rybakina
- Carlos Alcaraz şi-a oprit seria de victorii! L-a bătut Medvedev, în semifinale la Indian Wells
- Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, finala Indian Wells. Reeditarea ultimului act de la Australian Open