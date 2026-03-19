Nicuşor Bancu, eliminat în Dinamo – Craiova! Eroare impardonabilă a căpitanului oltenilor

Nicuşor Bancu a fost eliminat în minutul 45+6 al derby-ului Dinamo – Craiova, la scorul de 1-0 pentru olteni. Căpitanul Craiovei a comis o gafă impardonabilă, călcându-l pe Maxime Sivis.

Centralul Horaţiu Feşnic nu a ezitat şi i-a arătat cartonaşul roşu lui Bancu. În momentul în care a realizat ce gafă a comis, Bancu şi-a pus mâinile în cap.

Nicuşor Bancu este principala variantă a selecţionerului Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, care se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00. Raul Opruţ, de la Dinamo, ar fi o altă variantă pentru Mircea Lucescu pe acel post. Totodată, Lucescu ar intenţiona să-l convoace pe tânărul fundaş stânga al lui Hermannstadt, Kevin Ciubotaru (22 de ani).

Nicuşor Bancu a mai fost eliminat într-un meci al Craiovei cu Dinamo. Atunci a văzut cartonaşul roşu după ce a ripostat pentru că Danny Armstrong l-a călcat cu crampoanele pe piept. Armstrong a scăpat atunci fără roşu, fiind eliminat numai Bancu. S-a terminat 2-2 acel duel Craiova – Dinamo.

Craiova a deschis scorul în meciul cu Dinamo de pe Arena Naţională prin Monday Etim, care a şutat în forţă, din careu, imparabil, în minutul 45+2.