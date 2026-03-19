S-au încins spiritele în Dinamo – Universitatea Craiova! Scandal uriaş la marginea terenului. Şi Baiaram şi-a pierdut cumpătul

Alex Masgras Publicat: 19 martie 2026, 21:39

Scandal în Dinamo - Universitatea Craiova / Captură Digi Sport

Dinamo şi Universitatea Craiova se întâlnesc în etapa a doua a play-off-ului Ligii 1, iar finalul primei reprize a fost unul extrem de tensionat. Spiritele s-au încins la marginea terenului, în zona băncii de rezervă.

Gnahore l-a lovit pe Etim, care era deja căzut pe gazon, iar oltenii i-au cerut socoteală fotbalistului de la Dinamo. Imediat s-a creat un meleu uriaş în zona băncii de rezervă a oaspeţilor, în minutul 45.

Horaţiu Feşnic a aşteptat ca lucrurile să se calmeze, după care le-a arătat cartonaşul galben lui Gnahore şi Mazilu, ultimul fiind pe banca de rezerve a “câinilor”. În tabăra oltenilor, Daniel Tudor, antrenorul cu portarii, a văzut cartonaşul roşu, fiind trimis la vestiare de arbitru.

Etim şi-a luat revanşa două minute mai târziu, atunci când a marcat din pasa lui Baiaram, în prelungirile primei reprize.

Lucrurile nu s-au liniştit însă în finalul reprizei. Chiar la ultima fază a primei părţi, Baiaram a intrat într-un conflict cu Danny Armstrong şi i-a cerut socoteală scoţianului. Imediat, Romanchuk a intervenit şi l-a ţinut pe atacantul Craiovei, pe care l-a dus la vestiare. Au fost şi scandări rasiste la adresa lui Baiaram.

Au urmat apoi câteva momente în care Feşnic a discutat cu Armstrong la marginea careului, iar centralul a aşteptat şi revenirea lui Baiaram pe teren, pe care l-a chemat, cel mai probabil, pentru a-i atrage atenţia pentru comportamentul său. În cele din urmă, jucătorul Craiovei nu a mai venit, iar Feşnic l-a lăsat pe Armstrong să meargă la vestiare, fără să îl avertizeze. La pauză, Baiaram a fost schimbat de Filipe Coelho cu Florin Ştefan.

Citește și:
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani
Observator
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani
Ce relație are fostul fotbalist de la Dinamo cu socrul Stelian Ogică: “Trebuie să creștem alt fotbalist!”
Fanatik.ro
Ce relație are fostul fotbalist de la Dinamo cu socrul Stelian Ogică: “Trebuie să creștem alt fotbalist!”
22:06

Fanii Craiovei, banner ironic la adresa lui Dinamo după scandalul de la derby-ul “câinilor” cu Rapid!
22:00

LIVE SCORERăzvan Marin şi AEK Atena s-au calificat în sferturile Conference League. Andrei Raţiu, titular la Rayo
22:00

LIVE SCOREIstvan Kovacs, la centru în Roma – Bologna! Ionuţ Radu, calificare uriaşă în sferturile Europa League
21:37

Nicuşor Bancu, eliminat în Dinamo – Craiova! Eroare impardonabilă a căpitanului oltenilor
21:26

LIVE TEXTDinamo – Universitatea Craiova 0-1. Oltenii au avantaj pe tabelă, dar sunt în inferioritate numerică. Baiaram, schimbat la pauză
21:14

FotoColegul lui Ionuţ Radu a marcat un gol uriaş în Europa League şi a început să plângă!
Vezi toate știrile
1 FotoValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav 2 Venea gratis la Universitatea Craiova, dar Mihai Rotaru l-a refuzat. Acum Manchester United îl transferă! 3 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 4 Veste proastă pentru Zeljko Kopic înaintea derby-ului cu Craiova! Dinamo a pierdut un jucător important 5 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă. Clubul Rapid a anunţat decesul: “Pierdere dureroasă” 6 Constantin Budescu se întoarce în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav