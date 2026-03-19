S-au încins spiritele în Dinamo – Universitatea Craiova! Scandal uriaş la marginea terenului. Şi Baiaram şi-a pierdut cumpătul

Dinamo şi Universitatea Craiova se întâlnesc în etapa a doua a play-off-ului Ligii 1, iar finalul primei reprize a fost unul extrem de tensionat. Spiritele s-au încins la marginea terenului, în zona băncii de rezervă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gnahore l-a lovit pe Etim, care era deja căzut pe gazon, iar oltenii i-au cerut socoteală fotbalistului de la Dinamo. Imediat s-a creat un meleu uriaş în zona băncii de rezervă a oaspeţilor, în minutul 45.

S-au încins spiritele în Dinamo – Universitatea Craiova

Horaţiu Feşnic a aşteptat ca lucrurile să se calmeze, după care le-a arătat cartonaşul galben lui Gnahore şi Mazilu, ultimul fiind pe banca de rezerve a “câinilor”. În tabăra oltenilor, Daniel Tudor, antrenorul cu portarii, a văzut cartonaşul roşu, fiind trimis la vestiare de arbitru.

Etim şi-a luat revanşa două minute mai târziu, atunci când a marcat din pasa lui Baiaram, în prelungirile primei reprize.

Lucrurile nu s-au liniştit însă în finalul reprizei. Chiar la ultima fază a primei părţi, Baiaram a intrat într-un conflict cu Danny Armstrong şi i-a cerut socoteală scoţianului. Imediat, Romanchuk a intervenit şi l-a ţinut pe atacantul Craiovei, pe care l-a dus la vestiare. Au fost şi scandări rasiste la adresa lui Baiaram.