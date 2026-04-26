Fanii Rapidului nu i-au iertat pe jucătorii lui Costel Gâlcă după umilinţa din derby-ul cu Dinamo! Ce au scandat

Bogdan Stănescu Publicat: 26 aprilie 2026, 23:11

Fanii giuleşteni nu şi-au menajat favoriţii după ce Rapidul a fost învinsă cu 3-1 de Dinamo în derby-ul de pe Arena Naţională. “Câinii” au învins-o după 11 ani pe Rapid. La un moment dat scorul a fost de 3-0 în favoarea lui Dinamo. Paraschiv a reuşit să puncteze pe tabelă în minutul 88, spălând un pic ruşinea.

“Ruşine, ruşine, ruşine să vă fie”, le-au scandat fanii Rapidului jucătorilor lui Costel Gâlcă. Anterior, suporterii giuleşteni le-au scandat ironic “Campionii, campionii” jucătorilor lui Costel Gâlcă.

Rapid o învinsese de 3 ori în acest sezon pe Dinamo, dar a suferit o înfrângere usturătoare în derby-ul de duminică de pe Arena Naţională. Dinamo a trecut peste Rapid în clasament. “Câinii” sunt acum pe 4, cu 34 de puncte, în timp ce Rapid a căzut pe 5, cu numai 32 de puncte.

Rapid a rămas cu o singură victorie în play-off, 2-1 cu Dinamo în chiar prima etapă de după încheierea sezonului regular. În 6 etape din play-off, bilanţul giuleştenilor este devastator: o victorie, un egal şi 4 înfrângeri.

 

