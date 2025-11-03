Farul - Csikszereda 3-0. Constănțenii se apropie de play-off. Ciucanii nu mai pierduseră din luna august - Antena Sport

Farul Constanța a primit luni vizita celor de la Csikszereda, iar formația antrenată de Ianis Zicu s-a impus fără mari emoții, scor 3-0. În duelul din cadrul etapei cu numărul 15 din Liga 1, constănțenii au fost cei care au condus ostilitățile.

Gruparea nou promovată era neînvinsă în ultimele opt etape de campionat. Cu acest rezultat, Farul s-a apropiat iarăși de zona de play-off, egalând la puncte Oțelul Galați.

Csikszereda, învinsă după opt etape

Farul Constanța și Csikszereda s-au înfruntat în penultimul meci al etapei cu numărul 15 din Liga 1, iar partida de la Ovidiu s-a încheiat cu victoria echipei antrenate de Ianis Zicu.

Ionuț Vînă a deschis scorul în minutul 14 al acestei dispute, iar până la pauză, avantajul gazdelor a fost majorat de reușita lui Grigoryan, care a punctat din pasa aceluiași Vînă.

Scorul final al partidei a fost stabilit de Alexandru Ișfan, care a transformat o lovitură de la 11 metri, în minutul 70. Cu acest succes, gruparea de la malul mării a depășit în clasament FCSB și a ajuns la cota 22.