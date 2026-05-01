Thomas Neubert a dat cărțile pe față! Ce a spus după ce soția sa a râs de plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB

Thomas Neubert a acordat o reacție în premieră după ce soția sa a ironizat plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB după doar cinci meciuri din play-out. Preparatorul fizic neamț a ales să plece de la formația roș-albastră după ce fostul căpitan al clubului a venit cu propriul său staff, motiv pentru care Andreea Neubert a ținut să “plătească o poliță”.

FCSB l-a pierdut pe Thomas Neubert la finalul sezonului regulat, atunci când Gigi Becali a decis să îl aducă pe Mirel Rădoi la club pentru a-l trimite în preliminariile Conference League. Antrenorul de 45 de ani nu și-a respectat însă angajamentul până la capăt și a plecat după doar cinci etape, anunțul oficial al despărțirii stârnind și o reacție din partea soției preparatorului fizic neamț: “A stat mult“, a scris ea ironic.

Thomas Neubert a explicat reacția soției sale

Neubert era în staff-ul FCSB-ului de șase ani, însă a fost nevoit să facă un pas în spate după ce Rădoi a venit cu propriul său staff, implicit și cu un alt preparator. Neamțul ar fi avut posibilitatea să meargă la echipa a doua a roș-albaștrilor, însă a refuzat și a plecat de tot din cadrul clubului.

La aproximativ două săptămâni după plecarea lui Mirel Rădoi, Neubert a vorbit în cadrul unui interviu despre mai multe aspecte, printre care și reacția soției sale. Neamțul a explicat că acel comentariu a venit dintr-o supărare a Andreei, care ar fi simțit că fostul membru din staff-ul FCSB-ului nu a primit apreciere din partea clubului.

“Soția mea a fost supărată. Soția mea e româncă și îi fierbe mai repede sângele. Ea a fost supărată din cauza situației. Eu am plecat după șase ani.