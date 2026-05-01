Thomas Neubert a dat cărțile pe față! Ce a spus după ce soția sa a râs de plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB

Thomas Neubert a acordat o reacție în premieră după ce soția sa a ironizat plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB după doar cinci meciuri din play-out. Preparatorul fizic neamț a ales să plece de la formația roș-albastră după ce fostul căpitan al clubului a venit cu propriul său staff, motiv pentru care Andreea Neubert a ținut să “plătească o poliță”.
FCSB l-a pierdut pe Thomas Neubert la finalul sezonului regulat, atunci când Gigi Becali a decis să îl aducă pe Mirel Rădoi la club pentru a-l trimite în preliminariile Conference League. Antrenorul de 45 de ani nu și-a respectat însă angajamentul până la capăt și a plecat după doar cinci etape, anunțul oficial al despărțirii stârnind și o reacție din partea soției preparatorului fizic neamț: “A stat mult“, a scris ea ironic.
Thomas Neubert a explicat reacția soției sale
Neubert era în staff-ul FCSB-ului de șase ani, însă a fost nevoit să facă un pas în spate după ce Rădoi a venit cu propriul său staff, implicit și cu un alt preparator. Neamțul ar fi avut posibilitatea să meargă la echipa a doua a roș-albaștrilor, însă a refuzat și a plecat de tot din cadrul clubului.
La aproximativ două săptămâni după plecarea lui Mirel Rădoi, Neubert a vorbit în cadrul unui interviu despre mai multe aspecte, printre care și reacția soției sale. Neamțul a explicat că acel comentariu a venit dintr-o supărare a Andreei, care ar fi simțit că fostul membru din staff-ul FCSB-ului nu a primit apreciere din partea clubului.
“Soția mea a fost supărată. Soția mea e româncă și îi fierbe mai repede sângele. Ea a fost supărată din cauza situației. Eu am plecat după șase ani.
Am lucrat acolo foarte mult. Ea a zis că n-a fost niciun mesaj cu «Mulțumesc, Tommy Neubert» sau altceva și atât“, a spus fostul membru din staff-ul campioanei ultimelor două ediții, potrivit digisport.ro.
Se întoarce Thomas Neubert la FCSB? Răspunsul lui Mihai Stoica
Pe lângă discuțiile legate de noul antrenor, în jurul FCSB-ului a început să apară o speculație privind o eventuală revenire a lui Thomas Neubert. Odată cu plecarea lui Rădoi și implicit a prerapratorului fizic adus de el, Neubert a început să fie asociat din nou cu echipa care a câștigat ultimele două titluri din Liga 1, însă Mihai Stoica a declarat că momentan asta nu e o prioritate pentru roș-albaștri.
Totuși, oficialul a recunoscut că privește cu reținere o eventuală revenire a neamțului, deoarece are și un alt proiect în desfășurare.
“Nu știu să răspund la întrebarea asta. Deocamdată pe mine mă interesează răspunsul lui Eli, după vedem. Dar asta nu înseamnă că Neubert, care a plecat, acceptă să se întoarcă.
Neubert are un proiect și s-a extins cu proiectul respectiv. Are un centru personal, de dezvoltare al fotbaliștilor, pe care îl manageriază. Nu cred că mai are timp să fie. Iar part-time nu se pune problema“.
