Mihai Stoica a ales antrenorul pentru FCSB, dar s-a lovit de o problemă: “Dacă Federaţia ne respecta…”

Mihai Stoica a ales antrenorul de la FCSB, dar s-a lovit de o problemă. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a dezvăluit că l-ar fi lăsat pe Lucian Filip pe banca echipei, până la finalul sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu toate acestea, Filip nu are licenţă PRO, astfel că în cazul în care ar antrena-o pe FCSB mai mult de 30 de zile, campioana are ajunge să plătească amenzi către FRF.

Mihai Stoica s-a declarat mulţumit de actualul staff al FCSB-ului şi a transmis că nu era vreo problemă la echipă dacă Lucian Filip şi Alin Stoica ar fi rămas la cârma roş-albaştrilor până la finalul sezonului.

Totuşi, dacă se întâmplă acest lucru, FCSB se va vedea nevoită să achite amenzi uriaşe. Pentru fiecare meci disputat de campioană fără un antrenor cu licenţă PRO pe bancă, amenda este de 5000 de euro.

“La staff stăm foarte, foarte bine. Dacă nu era chestia asta cu licența sau dacă federația, la fel, ne respecta la fel cum își respectă federația din Franța sau federația din Portugalia cluburile, atunci instaura o amendă. Și așa le place să dea amenzi…