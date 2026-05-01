Mihai Stoica a ales antrenorul pentru FCSB, dar s-a lovit de o problemă: “Dacă Federaţia ne respecta…”

Viviana Moraru Publicat: 1 mai 2026, 8:43

Mihai Stoica - Sport Pictures

Mihai Stoica a ales antrenorul de la FCSB, dar s-a lovit de o problemă. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a dezvăluit că l-ar fi lăsat pe Lucian Filip pe banca echipei, până la finalul sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu toate acestea, Filip nu are licenţă PRO, astfel că în cazul în care ar antrena-o pe FCSB mai mult de 30 de zile, campioana are ajunge să plătească amenzi către FRF.

Mihai Stoica s-a declarat mulţumit de actualul staff al FCSB-ului şi a transmis că nu era vreo problemă la echipă dacă Lucian Filip şi Alin Stoica ar fi rămas la cârma roş-albaştrilor până la finalul sezonului.

Totuşi, dacă se întâmplă acest lucru, FCSB se va vedea nevoită să achite amenzi uriaşe. Pentru fiecare meci disputat de campioană fără un antrenor cu licenţă PRO pe bancă, amenda este de 5000 de euro.

“La staff stăm foarte, foarte bine. Dacă nu era chestia asta cu licența sau dacă federația, la fel, ne respecta la fel cum își respectă federația din Franța sau federația din Portugalia cluburile, atunci instaura o amendă. Și așa le place să dea amenzi…

Pentru fiecare meci în care echipa nu este antrenată de un tehnician cu licența PRO să plătească 5.000 de euro, dau un exemplu, ca să-și plătească salariile pe acolo. Cum era Will Still, care plătea 25.000 de euro amendă. Nu suntem la nivelul acela, dar 5.000 ar fi OK. Noi am fi mers cu Filip și Alin Stoica și nu era nicio problemă”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Mihai Stoica a găsit antrenor străin pentru FCSB şi i-a pus o mare condiţie

Mihai Stoica a declarat că noul antrenor va fi nevoit să accepte o condiție, înainte să semneze cu FCSB. Acesta va trebui să accepte faptul că nu-și va putea aduce propriul staff, ci va lucra cu cei care sunt deja la formația campioană.

„Am o ordine făcută, aștept să-mi dea Gigi OK-ul, am lista finală, e un nume și omul vrea să vină, ne înțelegem și la salariu, și la tot, și la componența staff-ului. Nu pot să dau niciun detaliu despre, nu vreau să discut absolut nimic despre persoana respectivă (n.r. – antrenorul dorit). O să vină dintr-o țară frumoasă, încărcată de istorie.

Doi giganţi auto anunţă concedieri în masă. Cele mai afectate departamenteDoi giganţi auto anunţă concedieri în masă. Cele mai afectate departamente
Am purtat o discuție cu Alin Stoica și i-am spus că el, Lucian Filip, Marius Popa și analistul video Ionuț Zottu vor face parte din staff-ul tehnic, indiferent ce antrenor va veni! Este o condiție pusă de club noului antrenor, dacă nu acceptă, tăiem un nume de pe listă, mergem la următorul nume.

Cu toți antrenorii pe care îi am pe listă, condiția asta, pot veni doar cu preparator fizic. Să se ducă în altă parte dacă vrea un secund, avem staff, stăm foarte, foarte bine la staff”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Comentarii


Se califică Andrei Rațiu în finala Conference League cu Rayo Vallecano?
Reguli noi pentru parcări în București de la 1 mai: cine mai beneficiază de gratuitate
Thomas Neubert a explicat gestul soției sale de a-l ironiza pe Mirel Rădoi după plecarea de la FCSB: „Îi fierbe mai repede sângele”
VideoToată lumea la World Cup 2026, toată lumea în Universul Antena! Povestea naţionalei Braziliei şi a starului Ronaldo
“Cum ar putea cineva să se gândească?”. Scandalul de arbitraj în care apare și Inter l-a șocat pe Inzaghi
Max Verstappen, mesaj categoric despre viitorul lui în F1, înainte de Marele Premiu de la Miami: “Încă am timp”
VideoInimaginabil! Și-a umilit adversara și conducea cu 47 de puncte la pauză. Cum s-a terminat meciul
Tensiuni la CFR Cluj: s-a decis şi pleacă de la echipă înainte de finalul sezonului. Poate semna cu o rivală din Liga 1
Thomas Neubert a dat cărțile pe față! Ce a spus după ce soția sa a râs de plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB
1 Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB 2 FotoReacţia lui Gigi Becali când a primit invitaţie la nunta lui Ioan Niculae! Milionarul se însoară la 72 de ani 3 FCSB, gest superb pentru jucătorul grav accidentat de la Voluntari. Anunțul lui Mihai Stoica: „Îl așteptăm la noi” 4 Gică Hagi e al doilea cel mai bogat selecționer de pe planetă! Singurul antrenor care îi întrece averea “Regelui” 5 Simone Inzaghi a analizat ce a făcut Cristi Chivu la Inter și s-a pronunțat: “L-am văzut lucrând” 6 Scandal incredibil în Olanda, unde Dennis Man a ieşit campion cu PSV! 133 de meciuri ar putea fi rejucate!
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter