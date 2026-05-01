Mihai Stoica a ales antrenorul pentru FCSB, dar s-a lovit de o problemă: “Dacă Federaţia ne respecta…”

Mihai Stoica a ales antrenorul de la FCSB, dar s-a lovit de o problemă. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a dezvăluit că l-ar fi lăsat pe Lucian Filip pe banca echipei, până la finalul sezonului.
Cu toate acestea, Filip nu are licenţă PRO, astfel că în cazul în care ar antrena-o pe FCSB mai mult de 30 de zile, campioana are ajunge să plătească amenzi către FRF.
Mihai Stoica s-a declarat mulţumit de actualul staff al FCSB-ului şi a transmis că nu era vreo problemă la echipă dacă Lucian Filip şi Alin Stoica ar fi rămas la cârma roş-albaştrilor până la finalul sezonului.
Totuşi, dacă se întâmplă acest lucru, FCSB se va vedea nevoită să achite amenzi uriaşe. Pentru fiecare meci disputat de campioană fără un antrenor cu licenţă PRO pe bancă, amenda este de 5000 de euro.
“La staff stăm foarte, foarte bine. Dacă nu era chestia asta cu licența sau dacă federația, la fel, ne respecta la fel cum își respectă federația din Franța sau federația din Portugalia cluburile, atunci instaura o amendă. Și așa le place să dea amenzi…
Pentru fiecare meci în care echipa nu este antrenată de un tehnician cu licența PRO să plătească 5.000 de euro, dau un exemplu, ca să-și plătească salariile pe acolo. Cum era Will Still, care plătea 25.000 de euro amendă. Nu suntem la nivelul acela, dar 5.000 ar fi OK. Noi am fi mers cu Filip și Alin Stoica și nu era nicio problemă”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Mihai Stoica a găsit antrenor străin pentru FCSB şi i-a pus o mare condiţie
Mihai Stoica a declarat că noul antrenor va fi nevoit să accepte o condiție, înainte să semneze cu FCSB. Acesta va trebui să accepte faptul că nu-și va putea aduce propriul staff, ci va lucra cu cei care sunt deja la formația campioană.
„Am o ordine făcută, aștept să-mi dea Gigi OK-ul, am lista finală, e un nume și omul vrea să vină, ne înțelegem și la salariu, și la tot, și la componența staff-ului. Nu pot să dau niciun detaliu despre, nu vreau să discut absolut nimic despre persoana respectivă (n.r. – antrenorul dorit). O să vină dintr-o țară frumoasă, încărcată de istorie.
Am purtat o discuție cu Alin Stoica și i-am spus că el, Lucian Filip, Marius Popa și analistul video Ionuț Zottu vor face parte din staff-ul tehnic, indiferent ce antrenor va veni! Este o condiție pusă de club noului antrenor, dacă nu acceptă, tăiem un nume de pe listă, mergem la următorul nume.
Cu toți antrenorii pe care îi am pe listă, condiția asta, pot veni doar cu preparator fizic. Să se ducă în altă parte dacă vrea un secund, avem staff, stăm foarte, foarte bine la staff”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
