Farul, refuzată de înlocuitorul lui Ianis Zicu! Când s-ar produce schimbarea la nivelul băncii tehnice

Farul Constanța este în căutarea unui nou antrenor, după ce Ianis Zicu și-a anunțat plecarea de la echipă la finalul partidei pierdute dramatic contra celor de la Hermannstadt.

S-a zvonit că săptămâna aceasta ar avea loc anunțul oficial al despărții, dar pentru moment, oficialii clubului de la malul mării se află într-un impas.

Ioan Ovidiu Sabău nu vine la Farul! Ce a transmis antrenorul

Ioan Ovidiu Sabău este principalul candidat pentru înlocuirea lui Ianis Zicu pe banca celor de la Universitatea Cluj, însă mutarea nu va avea loc în acest sezon.

Potrivit digisport.ro, fostul tehnician de la Universitatea Cluj refuză să preia echipa în plin sezon și ar fi transmis că va accepta oferta doar după încheierea actualei stagiuni.

Oficialii constănțeni încearcă în continuare să-l convingă pe Neluțu Sabău să preia echipa mai rapid, relațiile dintre el, Hagi și Popescu fiind excelente.