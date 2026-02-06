OFICIAL | Radu Drăgușin, inclus de Tottenham pe lista pentru Liga Campionilor. De 5 ani nu s-a mai întâmplat asta - Antena Sport

Radu Drăgușin a rămas la Tottenham în această iarnă în ciuda zvonurilor care îl dădeau ca și plecat în Serie A, iar londonezii au decis recent să îl includă pe stoperul român în lotul de Champions League. Formația din Premier League a publicat lista cu fotbaliștii care vor putea evolua în cea mai tare competiție europeană intercluburi, iar “tricolorul” și-a făcut și el apariția.

Accidentat în luna ianuarie a anului 2025, Radu Drăgușin nu a fost inițial inclus de Tottenham pe lista pentru Champions League prezentată în vederea fazei grupei XXL. Înainte de fazele eliminatorii ale competiției, englezii au avut ocazia să își modifice lotul, iar fundașul român, revenit după ruptura de ligamente încrucișate, a fost și el ales de Thomas Frank.

Radu Drăgușin poate bifa curând al doilea său meci în UCL

Vestea legată de includerea lui Drăgușin pe lista pentru UCL a fost anunțată de jurnaliștii englezi de acum câteva zile, iar acum totul a devenit oficial. Fotbalistul de 24 de ani care a fost în această iarnă asociat cu o mutare în Serie A, dar care a rămas în Premier League, va avea ocazia să joace în cea mai tare competiție europeană intercluburi.

Drăgușin va avea șansa să debuteze pentru Tottenham în acest sezon de UCL în optimile competiției, unde nord-londonezii s-au calificat direct după ce au terminat pe locul 4 în grupă. Formația din Premier League va întâlni una dintre câștigătoarele “dublelor” Juventus – Galatasaray, respectiv Atletico Madrid – Clube Brugge.

Turul optimilor se va disputa pe 10 sau 11 martie, în timp ce returul pe 17 sau 18 martie. Acestea sunt datele în care Drăgușin ar putea juca primul său meci în UCL pentru Tottenham și al doilea din toată cariera. Singura apariție a românului în Liga Campionilor s-a petrecut pe 2 decembrie 2020, atunci când a intrat pe teren din postura de rezervă în meciul dintre Juventus și Dinamo Kiev.