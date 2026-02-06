Mihai Stoica, ultimele detalii despre noul transfer pregătit la FCSB: "Alt profil faţă de Bîrligea" - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre noul transfer pregătit la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a dezvăluit că azi, 6 februarie, e ziua decisivă privind aducerea unui nou atacant.

Gigi Becali anunţa, după victoria cu 2-1 cu Botoşani, că FCSB e aproape să oficializeze al patrulea transfer al iernii, după Andre Duarte, Ofri Arad şi Joao Paulo. Patronul roş-albaştrilor a confirmat că se poartă negocieri avansate pentru aducerea unui atacant.

Mihai Stoica, ultimele detalii despre noul transfer pregătit la FCSB

La o zi după succesul cu moldovenii din runda a 25-a din Liga 1, Mihai Stoica a dezvăluit că urmează să se clarifice totul privind următorul transfer pregătit la FCSB. Oficialul campioanei a dezvăluit că atacantul dorit evoluează în străinătate, fiind de profil diferit faţă de Daniel Bîrligea.

“Nu putem să vorbim deocamdată. E un jucător care evoluează într-un campionat bun, care joacă și care a marcat. Nu spun câte goluri că după încep iar anchetele. Mai mult de 5 goluri. Azi e deadlineul.

(n.r. – Un jucător gen Bîrligea?) Alt profil. Un jucător cu talie. (n.r. – Gen Nsimba, de la Craiova?) Mai fit (n.r. – râde)“, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.