Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica, ultimele detalii despre noul transfer pregătit la FCSB: "Alt profil faţă de Bîrligea" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica, ultimele detalii despre noul transfer pregătit la FCSB: “Alt profil faţă de Bîrligea”

Mihai Stoica, ultimele detalii despre noul transfer pregătit la FCSB: “Alt profil faţă de Bîrligea”

Viviana Moraru Publicat: 6 februarie 2026, 14:48

Comentarii
Mihai Stoica, ultimele detalii despre noul transfer pregătit la FCSB: Alt profil faţă de Bîrligea

Daniel Birligea și Mihai Stoica, după un meci al FCSB-ului / Sport Pictures

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre noul transfer pregătit la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a dezvăluit că azi, 6 februarie, e ziua decisivă privind aducerea unui nou atacant.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali anunţa, după victoria cu 2-1 cu Botoşani, că FCSB e aproape să oficializeze al patrulea transfer al iernii, după Andre Duarte, Ofri Arad şi Joao Paulo. Patronul roş-albaştrilor a confirmat că se poartă negocieri avansate pentru aducerea unui atacant.

Mihai Stoica, ultimele detalii despre noul transfer pregătit la FCSB

La o zi după succesul cu moldovenii din runda a 25-a din Liga 1, Mihai Stoica a dezvăluit că urmează să se clarifice totul privind următorul transfer pregătit la FCSB. Oficialul campioanei a dezvăluit că atacantul dorit evoluează în străinătate, fiind de profil diferit faţă de Daniel Bîrligea.

“Nu putem să vorbim deocamdată. E un jucător care evoluează într-un campionat bun, care joacă și care a marcat. Nu spun câte goluri că după încep iar anchetele. Mai mult de 5 goluri. Azi e deadlineul.

(n.r. – Un jucător gen Bîrligea?) Alt profil. Un jucător cu talie. (n.r. – Gen Nsimba, de la Craiova?) Mai fit (n.r. – râde)“, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Ce a spus Gigi Becali despre transferul unui nou atacant la FCSB

Latifundiarul din Pipera a declarat că îşi doreşte un atacant care să poată evolua şi în bandă. Becali a subliniat, de asemenea, că Mamadou Thiam a dat un randament excelent în poziţia de vârf în meciul cu Botoşani, înlocuitorul lui Daniel Bîrligea deschizând scorul în minutul 42.

“S-ar putea să se facă ăla (n.r. transferul unui atacant). Sunt doi atacanți, unul care joacă prin Olanda și unul nu vreau să vă spun unde joacă, ăsta cred că se face până la urmă. Meme ştie. Nu am nicio treabă acum, că l-am văzut pe Thiam, am atacant. Eu vreau un atacant care să joace şi atacant, să joace şi în bandă. Eu acum am trei atacanţi.

(n.r. A fost vreo discuţie pentru Macalou?) Nu a fost nicio discuţie despre Macalou. Eu mereu îi spun lui Meme: ‘Uite-l pe ăsta ce driblează’. Şi Meme mi-a zis: ‘Măi, Gigi, ţie îţi place de el că driblează, dar nu e jucător de noi’. Am încredere în ce zice Meme. Aa, dacă îmi place şi vreau să-l iau neapărat, îl iau şi punct, cum am făcut cu Thiam şi cu Joao Paulo“, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Botoşani 2-1.

Cu cât se vinde o casă aflată la marginea prăpastiei. Agenţie imobiliară: "O oportunitate rară"Cu cât se vinde o casă aflată la marginea prăpastiei. Agenţie imobiliară: "O oportunitate rară"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro
Observator
O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro
Cum erau furate datele românilor pe site-ul lui Călin Georgescu. Judecătorii descriu mecanismul: detalii din dosar
Fanatik.ro
Cum erau furate datele românilor pe site-ul lui Călin Georgescu. Judecătorii descriu mecanismul: detalii din dosar
16:44
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 6 februarie
16:25
OFICIAL | Un jucător crescut de Real Madrid a plecat de la CFR Cluj, dar rămâne în Liga 1! Echipa unde va evolua
16:24
Simona Halep a vorbit deschis despre tenis, la un an de la retragere. Săgeți către sistemul din România
16:23
Revenire importantă în tabăra FCSB. Elias Charalambous se va baza pe el în curând
16:07
FC Argeș – Hermannstadt LIVE SCORE (17:00). Echipele de start. Ce se întâmplă cu Dennis Politic
15:55
Nicolae Stanciu a dezvăluit cum a decis să revină în China: “N-am mai văzut în viața mea așa ceva”
Vezi toate știrile
1 Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea” 2 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 3 BREAKING NEWSAdrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru 4 Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” 5 FotoAfacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată” 6 Daniel Bîrligea, “interzis” după FCSB – Botoşani 2-1. Ce s-a întâmplat la Arena Naţională
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer