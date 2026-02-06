Mihai Stoica, ultimele detalii despre noul transfer pregătit la FCSB: "Alt profil faţă de Bîrligea" - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre noul transfer pregătit la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a dezvăluit că azi, 6 februarie, e ziua decisivă privind aducerea unui nou atacant.
Gigi Becali anunţa, după victoria cu 2-1 cu Botoşani, că FCSB e aproape să oficializeze al patrulea transfer al iernii, după Andre Duarte, Ofri Arad şi Joao Paulo. Patronul roş-albaştrilor a confirmat că se poartă negocieri avansate pentru aducerea unui atacant.
Mihai Stoica, ultimele detalii despre noul transfer pregătit la FCSB
La o zi după succesul cu moldovenii din runda a 25-a din Liga 1, Mihai Stoica a dezvăluit că urmează să se clarifice totul privind următorul transfer pregătit la FCSB. Oficialul campioanei a dezvăluit că atacantul dorit evoluează în străinătate, fiind de profil diferit faţă de Daniel Bîrligea.
“Nu putem să vorbim deocamdată. E un jucător care evoluează într-un campionat bun, care joacă și care a marcat. Nu spun câte goluri că după încep iar anchetele. Mai mult de 5 goluri. Azi e deadlineul.
(n.r. – Un jucător gen Bîrligea?) Alt profil. Un jucător cu talie. (n.r. – Gen Nsimba, de la Craiova?) Mai fit (n.r. – râde)“, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.
Ce a spus Gigi Becali despre transferul unui nou atacant la FCSB
Latifundiarul din Pipera a declarat că îşi doreşte un atacant care să poată evolua şi în bandă. Becali a subliniat, de asemenea, că Mamadou Thiam a dat un randament excelent în poziţia de vârf în meciul cu Botoşani, înlocuitorul lui Daniel Bîrligea deschizând scorul în minutul 42.
“S-ar putea să se facă ăla (n.r. transferul unui atacant). Sunt doi atacanți, unul care joacă prin Olanda și unul nu vreau să vă spun unde joacă, ăsta cred că se face până la urmă. Meme ştie. Nu am nicio treabă acum, că l-am văzut pe Thiam, am atacant. Eu vreau un atacant care să joace şi atacant, să joace şi în bandă. Eu acum am trei atacanţi.
(n.r. A fost vreo discuţie pentru Macalou?) Nu a fost nicio discuţie despre Macalou. Eu mereu îi spun lui Meme: ‘Uite-l pe ăsta ce driblează’. Şi Meme mi-a zis: ‘Măi, Gigi, ţie îţi place de el că driblează, dar nu e jucător de noi’. Am încredere în ce zice Meme. Aa, dacă îmi place şi vreau să-l iau neapărat, îl iau şi punct, cum am făcut cu Thiam şi cu Joao Paulo“, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Botoşani 2-1.
