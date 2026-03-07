Florin Bratu, prima reacție după debutul pe banca lui Metaloglobus: „Nu mai avem timp de regrete” - Antena Sport

Florin Bratu a avut parte de un debut destul de bun pe banca celor de la Metaloglobus, echipa sa reușind să scoată o remiză din confruntarea cu UTA, în ultima etapă a sezonului regular.
Tehnicianul venit de la CS Dinamo București este optimist în ceea ce privește salvarea de la retrogradare, dar este conștient în același timp că misiunea este una foarte grea.
Florin Bratu, conștient de misiunea grea pe care o are la Metaloglobus
Florin Bratu este conștient de misiunea dificilă pe care o are la Metaloglobus, formație care va începe play-out-ul din postura de „lanternă roșie”. Tehnicianul român a tras concluzii importante după debutul pe banca echipei.
„Vreau să-mi felicit jucătorii pentru atitudinea pe care au avut-o. Asta era așteptarea mea în primul rând. Să schimbăm puțin atitudinea, nivelul de concentrare. Să schimbăm ce înseamnă partea tactică, ideile pe care vreau să le implementăm.
Mă bucur că au reacționat. A fost un meci greu, cu o echipă care s-a bătut până în urmă cu 2-3 meciuri pentru o poziție de play-off. Mă bucur că am reușit să rezistăm. Cu puțin noroc puteam câștiga. Vreau să o felicit și pe UTA, să-l felicit pe Mihalcea, pe care îl cunosc de mult. Face o treabă foarte bună”.
Florin Bratu: „Nu mai avem timp de regrete”
„Am încredere în toată lumea. Fiecare dintre ei va avea șansă să joace mai devreme sau mai târziu. Important e ca atunci când intră să dea totul pentru echipă, pentru Metaloglobus. Nu mai avem timp de regrete. Nu avem timp să ne plângem, trebuie să acționăm. Fiecare meci pentru noi e sub o presiune imensă, care trebuie să fie una pozitivă. Să ne motiveze.
Fiecare meci are istoria sa. În play-out oricine poate retrograda. Vedem exemplele din anii trecuți, cu Sepsi care a terminat pe 7 sezonul regulat și apoi a retrogradat.
Putem să înaintăm, să facem meciuri bune. Punctul ăsta nu ne ajută foarte mult în clasament, dar poate fi un element de plecare și motivațional foarte bun”, a declarat Florin Bratu, potrivit digisport.ro.
