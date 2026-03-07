Florin Bratu, prima reacție după debutul pe banca lui Metaloglobus: „Nu mai avem timp de regrete” - Antena Sport

Florin Bratu a avut parte de un debut destul de bun pe banca celor de la Metaloglobus, echipa sa reușind să scoată o remiză din confruntarea cu UTA, în ultima etapă a sezonului regular.

Tehnicianul venit de la CS Dinamo București este optimist în ceea ce privește salvarea de la retrogradare, dar este conștient în același timp că misiunea este una foarte grea.

Florin Bratu, conștient de misiunea grea pe care o are la Metaloglobus

Florin Bratu este conștient de misiunea dificilă pe care o are la Metaloglobus, formație care va începe play-out-ul din postura de „lanternă roșie”. Tehnicianul român a tras concluzii importante după debutul pe banca echipei.

„Vreau să-mi felicit jucătorii pentru atitudinea pe care au avut-o. Asta era așteptarea mea în primul rând. Să schimbăm puțin atitudinea, nivelul de concentrare. Să schimbăm ce înseamnă partea tactică, ideile pe care vreau să le implementăm.

Mă bucur că au reacționat. A fost un meci greu, cu o echipă care s-a bătut până în urmă cu 2-3 meciuri pentru o poziție de play-off. Mă bucur că am reușit să rezistăm. Cu puțin noroc puteam câștiga. Vreau să o felicit și pe UTA, să-l felicit pe Mihalcea, pe care îl cunosc de mult. Face o treabă foarte bună”.