Mihai Rotaru, blestemat de impresarul Florin Manea: "Să ia titlul când învie tata” - Antena Sport

Florin Manea i-a aruncat cuvinte grele lui Mihai Rotaru, căruia i-a urat să ia campionatul când “învie tata”. Florin Manea este fiul regretaului Nae Manea, care s-a stins în 2014, la 60 de ani!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De unde a plecat conflictul dintre cei doi? Florin Manea susţine că Mihai Rotaru negocia cu jucătorii pe care îi impresaria, peste capul lui. Mai mult, îl şi suna să întrebe de ei!

”N-aș vrea să ia titlul Craiova pentru că nu-l halesc pe Rotaru. A fost un om de nimic față de mine. Mă sună o dată și zice: «Mai e Fabbrini liber»? Zic: «Da, este, te interesează?» / «Nu, nu mă interesează. Închid telefonul, după două minute mă sună Fabbrini: «Am ofertă de la Craiova!» / «Care Craiova, mă, că doar ce am închis telefonul». Cât puteam să iau eu? 20.000.

Mă sună o dată: «Îl vreau pe Neacșa». Cel de la Hunedoara. Bun, fac contractul, iau comisionul, după șase luni mă sună: «Să aduci banii înapoi că nu e bun Neacșa» / «Păi, ți-am zis eu să-l iei? Ți l-am propus eu, mă? Nici dacă ți-l propuneam eu nu-ți dădeam banii». Pentru 10-15.000. Petit (n.r. – mic)”, a atacat Florin Manea pentru iamsport.ro.

Impresarul spune că Rapid are şanse să ia campionatul.