Home | Fotbal | Liga 1 | FCSB a dat un “tun” financiar în 2025. Venituri-record înregistrate de roș-albaștri în comparație cu ultimii ani

FCSB a dat un “tun” financiar în 2025. Venituri-record înregistrate de roș-albaștri în comparație cu ultimii ani

Andrei Nicolae Publicat: 31 martie 2026, 17:46

Comentarii
Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

FCSB a avut un an 2025 prosper pe plan sportiv, iar acest lucru s-a tradus implicit și pe plan financiar. Recent, campioana ultimelor două ediții din Liga 1 și-a publicat bilanțul contabil pentru anul trecut, iar veniturile sunt cele mai mari din ultimii ani, mai exact 28 de milioane de euro. Totuși, profitul FCSB-ului a fost unul infim.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anul 2025 a arătat astfel pentru FCSB: al doilea titlu la rând în Liga 1, “primăvară” europeană și parcurs în Europa League până în optimi în sezonul 2024/25, după care o nouă calificare în grupe în stagiunea 2025/26. Aceste realizări au ajutat-o pe formația patronată de Gigi Becali să aibă un an bun și pe plan financiar.

Cum arată cifrele înregistrate de FCSB în 2025

În ceea ce privește capitolul “venituri”, FCSB a înregistrat o sumă de 28 de milioane de euro, cea mai mare din ultimii ani, potrivit datelor consultate de golazo.ro. Cei mai mulți bani din cei menționați anterior au venit de la UEFA, mai exact 12 milioane de euro, pentru cele două parcusuri din sezoanele punctate anterior.

A doua sursa principală de venit a roș-albaștrilor a fost reprezentată de banii obținuți din bilete, 6,6 milioane de euro. În mod evident, un rol important l-au avut partidele europene din sezonul trecut care s-au jucat cu casa închisă, și anume cele cu Manchester United, PAOK Salonic și Olympique Lyon.

Din drepturi TV și sponsorizări, FCSB a încasat câte 3,3 milioane de euro. Până la restul de 28 de milioane de euro, au mai fost primite 2,1 milioane drept venituri din exploatare și 100.000 de euro din transferul lui Marius Ștefănescu în Turcia.

Reclamă
Reclamă

Deși veniturile FCSB-ului sunt imense, profitul de-abia există, pentru că cifrele au fost mari și la capitolul “cheltuieli”. Pentru context, doar bugetul salarial și alte sume de care au beneficiat jucătorii, antrenorii și angajații au ajuns la 14 milioane de euro, cu 60% mai mult decât în 2024.

În anul 2024, FCSB a înregistrat venituri mai mici, dar profitul a fost net superior, și anume de 3,5 milioane de euro. Apariția raportului contabil al FCSB-ului a venit la câteva zile după ce și Universitatea Craiova a venit cu cifrele de pe anul 2025, când a înregistrat la rândul ei profit.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
