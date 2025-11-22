Bătaie generală pe teren după ce echipa lui Laurenţiu Reghecampf a câştigat în 10 oameni! - Antena Sport

Echipa lui Laurenţiu Reghecampf, Al-Hilal Omdurman, a câştigat cu 2-1 primul meci din grupa Ligii Campionilor Africii, disputat contra celor de la MC Alger. Al-Hilal Omdurman a evoluat în 10 oameni după eliminarea lui Salaheldin Alhassan din minutul 87.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorii lui Reghecampf au reuşit să reziste şi au obţinut o victorie mare, acasă. După fluierul de final jucătorii şi oficialii celor două echipe au început o bătaie generală pe teren. Fanii au vrut şi ei să se implice în conflict.

Jucătorii şi oficialii celor două echipe s-au luat la bătaie pe teren după ce Al-Hilal Omdurman a învins-o pe MC Alger

Forţele de ordine au reuşit cu greu să oprească bătaia pornită pe teren. Antrenorul gazdelor, Laurenţiu Reghecampf, gesticula nervos în timp ce jucătorii şi oficialii se încăieraseră.

Situaţia la Al-Hilal Omdurman e una complicată. Echipa s-a mutat din Sudan în Rwanda fiindcă în Sudan e război civil.

Al-Hilal, care a urcat momentan pe primul loc în grupa C din Liga Campionilor Africii, se duelează, în afară de MC Alger, pe care a învins-o, cu Mamelodi Sundowns, din Africa de Sud şi cu FC Saint Eloi Lupopo, din Congo.