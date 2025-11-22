Bătaie generală pe teren după ce echipa lui Laurenţiu Reghecampf a câştigat în 10 oameni! - Antena Sport

Închide meniul
Bătaie generală pe teren după ce echipa lui Laurenţiu Reghecampf a câştigat în 10 oameni!

Home | Fotbal | Fotbal extern | Bătaie generală pe teren după ce echipa lui Laurenţiu Reghecampf a câştigat în 10 oameni!

Bătaie generală pe teren după ce echipa lui Laurenţiu Reghecampf a câştigat în 10 oameni!

Publicat: 22 noiembrie 2025, 9:00

Bătaie generală pe teren după ce echipa lui Laurenţiu Reghecampf a câştigat în 10 oameni!

Momentul în care fanii s-au luat la bătaie / captura X

Echipa lui Laurenţiu Reghecampf, Al-Hilal Omdurman, a câştigat cu 2-1 primul meci din grupa Ligii Campionilor Africii, disputat contra celor de la MC Alger. Al-Hilal Omdurman a evoluat în 10 oameni după eliminarea lui Salaheldin Alhassan din minutul 87.

Jucătorii lui Reghecampf au reuşit să reziste şi au obţinut o victorie mare, acasă. După fluierul de final jucătorii şi oficialii celor două echipe au început o bătaie generală pe teren. Fanii au vrut şi ei să se implice în conflict.

Jucătorii şi oficialii celor două echipe s-au luat la bătaie pe teren după ce Al-Hilal Omdurman a învins-o pe MC Alger

Forţele de ordine au reuşit cu greu să oprească bătaia pornită pe teren. Antrenorul gazdelor, Laurenţiu Reghecampf, gesticula nervos în timp ce jucătorii şi oficialii se încăieraseră.

Situaţia la Al-Hilal Omdurman e una complicată. Echipa s-a mutat din Sudan în Rwanda fiindcă în Sudan e război civil.

Al-Hilal, care a urcat momentan pe primul loc în grupa C din Liga Campionilor Africii, se duelează, în afară de MC Alger, pe care a învins-o, cu Mamelodi Sundowns, din Africa de Sud şi cu FC Saint Eloi Lupopo, din Congo.

Debut de excepție pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor! Victorie în inferioritate numerică

Laurențiu Reghecampf a avut parte de un debut perfect alături de Al-Hilal Omdurman în Liga Campionilor Africii. Formația pregătită de tehnicianul român a înfruntat pe teren propriu MC Alger și s-a impus cu scorul de 2-1.

Abdelrazig Omer (min. 45+2) a deschis scorul în prelungirile primei reprize pentru formația gazdă, însă oaspeții au restabilit egalitatea imediat după pauză, prin Mustafa Karshom (min. 53).

Mohamed Abderrahman a dus scorul la 2-1 în minutul 75, iar finalul de meci a fost unul greu pentru gruparea condusă de român. Salaheldin Alhassan a văzut cartonașul roșu. Al-Hilal Omdurman a menţinut rezultatul, chiar dacă au fost mai bine de şapte minute de prelungiri.

