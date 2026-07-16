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Decizie importantă la FCSB! Anunţul antrenorului Marius Baciu

Bogdan Stănescu Publicat: 16 iulie 2026, 19:07

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Decizie importantă la FCSB! Anunţul antrenorului Marius Baciu

FCSB la un antrenament - Sport Pictures

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Antrenorul FCSB-ului, Marius Baciu (51 de ani), a anunţat că astăzi se va decide cine va fi căpitanul roş-albaştrilor în sezonul următor.

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Căpitanul FCSB-ului a fost, până la transferul la Union Saint-Gilloise, Darius Olaru (28 de ani). Olaru a jucat 6 ani şi jumătate la FCSB, Becali transferându-l la roş-albaştri, de la Gaz Metan, la începutul lui 2020, în schimbul a 600.000 de euro. L-a vândut la vicecampioana Belgiei pentru 3 milioane de euro.

Marius Baciu decide astăzi căpitanul FCSB-ului: „E unul dintre Tănase, Cisotti, Risto”

„Căpitanul se va stabili în cursul zilei de azi (n.r.: 16 iulie 2026). Mă interesează grupul. Nu am avut timp. E clar că unul dintre ei va fi căpitan: Tănase, Cisotti, Risto. Vedem”, a declarat Marius Baciu la conferinţa de presă de dinainte de meciul FCSB-ului cu FC Argeş.

FCSB debutează în noul sezon vineri, de la ora 21:30, într-un meci pe care îl va disputa acasă cu FC Argeş. După această partidă FCSB o va întâlni pe formaţia letonă Auda, joi, 23 iulie, de la ora 20:45, în al doilea tur preliminar din Conference League.

După duelul de pe teren propriu cu Auda, FCSB se va deplasa la Miercurea Ciuc, pentru un meci cu Csikszereda. Csikszereda – FCSB se va disputa duminică, 26 iulie, de la 21:30.

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