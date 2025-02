"FCSB nu are nevoie de ajutor". De ce se teme Marius Şumudică înaintea derby-ului. Replică pe măsură pentru Mihai Stoica - Antena Sport

„FCSB nu are nevoie de ajutor”. De ce se teme Marius Şumudică înaintea derby-ului. Replică pe măsură pentru Mihai Stoica

Mihai Stoica şi Marius Şumudică/ Colaj Profimedia Marius Şumudică pune presiune pe arbitraj înaintea derby-ului Rapid-FCSB care se va juca duminică seara, de la ora 20.00, pe Arena Naţională. Spune că îi este teamă de deciziile fluieraşilor şi comentează în termeni duri greşeala lui Istvan Kovacs de la FCSB-Dinamo 2-1. Câinii puteau primi un penalty, după henţul comis în propriul careu de către Ngezana. Faza a avut loc la scorul de 1-1. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Marius Şumudică pregăteşte derby-ul cu Rapid până la cele mai mici amănunte. Nu a ratat ocazia de a vorbi şi despre arbitraj. Spune că îi este teamă de deciziile arbitrilor care ar putea înclina soarta disputei. Marius Şumudică, atac la adresa arbitrajului Marius Şumudică pune tunurile pe arbitraj. Nu uită nici meciul pierdut cu U Cluj, când consideră că echipa sa merita un penalty. „Mi-e teamă! O spun sincer, mi-e teamă de arbitraj și fac public lucrul acesta. Îmi doresc din suflet să avem parte de un arbitraj corect. Dacă FCSB merită să câștige meciul pe teren, să câștige, jos pălăria! Niciodată nu voi contesta ceva. Ieri am avut un arbitraj extraordinar, nu au existat reproșuri la adresa brigăzii din partea niciuneia dintre echipe. Acest băiat Barbu crește frumos și este unul dintre cei mai buni arbitri, în opinia mea. Îi prevăd un viitor frumos… Cu Ovidiu Hațegan la VAR, care ne întoarce faza la acel henț și ne dă penalty clar, care nu avea cum să nu fie… În condițiile în care, din păcate, domnul Istvan Kovacs cu o zi înainte, ajuns și el la un nivel extraordinar, la acea fază consider că Dinamo a fost dezavantajată. Îmi pare rău și pentru cel de la VAR.

Trebuie să spunem lucrurilor pe nume… Noi dacă la U Cluj nu eram dezavantajați la acel penalty incredibil care a fost asupra lui Manea, practic nu pierdeam niciun meci de când ne-am întors din pregătire. Avem cinci victorii, un egal și o înfrângere, la U Cluj, unde a fost total nemeritată. Am fost privați de un penalty”, a spus Şumudică, citat de fanatik.ro.

Nu l-a uitat nici pe oficialul de la FCSB, Mihai Stoica. Şumudică spune însă că nu îi e teamă nici dacă meciul va fi oficiat de către Istvan Kovacs. „Atât timp cât VAR-ul există, sper din tot sufletul ca acest joc să fie arbitrat de cea mai bună brigadă posibilă. Pentru că va fi un joc incandescent din punctul meu de vedere, sunt rivalități… Să arbitreze cine va arbitra, poate să fie și Istvan Kovacs, de ce nu? Dar indiferent cine va fi mi-aș dori să nu fie actorul principal. Mi-e frică de arbitraj, pentru că dacă luăm ultimele jocuri și vedem ce s-a întâmplat, spuneți-mi și mie un ajutor de care a beneficiat Rapidul și ajutoare de care au beneficiat alte echipe.

FCSB-ul nu are nevoie de ajutor. Are o echipă bună, o conducere foarte bună, au ajuns unde au ajuns pe merit… Dar în momentul în care se mai înclină puțin și balanța… Eu nu stau să comentez acum, o să iasă iar MM-ul probabil și o spună cine știe ce… Dar nu are cum să apară la televizor și să-mi spună cineva că e fault în atac sau că Ngezana nu atinge acel balon cu mâna. Este henț clar, iar Dinamo la acel moment putea face 2-1”, a mai spus Şumudică.

Reclamă