FCSB nu renunță! Roș-albaștrii apelează la NATO și CEDO după ce apelul privind marca Steaua a fost respins - Antena Sport

FCSB vrea în continuare să își facă dreptate, deși pe 4 noiembrie Înalta Curte de Casație și Jutiție (ÎCCJ) a respins recursul făcut de campioana României în procesul pentru marca Steaua împotriva celor de la CSA. Avocatul clubului, Adrian Căvescu, a dezvăluit că pregătește o scrisoare către NATO, plus o adresare către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Omul care reprezintă în instanță FCSB-ul vrea să explice alianței politico-militare modul în care sunt cheltuiți banii alocați apărării din PIB-ul României, făcând referire la bugetul pe care îl are echipa din eșalonul secund. În ceea ce privește abordarea problemei la CEDO, Căvescu vrea să expună încălcarea unor articole din Convenție.

FCSB luptă în continuare pentru marca Steaua

Avocatul este de părere că decizia luată de ÎCCJ a fost una greșită, pentru că apelul a fost respins “fără a analiza fondul cauzei”. Ultima reacție a lui Adrian Căvescu vine în contextul în care Gigi Becali a anunțat că nu mai este interesat de ce se întâmplă în proces și că va lăsa oamenii care reprezintă în instanță clubul să se ocupe.

“În prezent, pregătesc o scrisoare către NATO. De ce? Pentru că sunt convins că aceștia nu cunosc modul în care noi cheltuim cei 3% din PIB, destinat apărării.

Să vedem atunci cum justifică CSA (n.r. Steaua) bugetul enorm cheltuit cu construirea și întreținerea unui stadion mereu gol, cu încasări de tip mărunțiș din valorificarea mărcii Steaua, 7.000 euro/an, cu o schemă de personal demnă de un club din UK, cu ofițeri superiori plătiți să presteze servicii străine de scopul MApN, etc.