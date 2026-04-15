FCSB şi Dinamo au primit o veste proastă de la Primăria Capitalei legată de Arena Naţională!

Bogdan Stănescu Publicat: 15 aprilie 2026, 19:34

Imagine dintr-un derby FCSB - Dinamo, disputat pe Arena Naţională / Profimedia Images

Chiria pentru un meci de fotbal disputat pe Arena Naţională se va scumpi. Astfel, FCSB şi Dinamo vor plăti 42.000 de euro pentru a închiria cel mai mare stadion al ţării, faţă de 35.000 de euro, cât plăteau în prezent.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu (48 de ani), a transmis în ultima perioadă mai multe semnale de alarmă legate de bugetul PMB. Luna trecută, înainte ca bugetul de stat să fie adoptat, Ciprian Ciucu avertiza că primăria Capitalei risca să intre în incapacitate de plată.

“Primăria Municipiului București are în plan majorarea tarifelor de închiriere cu aproximativ 17%–20%, raportat la nivelurile prevăzute în anexa nr. 1 la HCGMB nr. 59/2017, cu modificările și completările ulterioare (HCGMB nr. 228/2021). Propunerea urmează să fie supusă aprobării, conform procedurilor legale”, a transmis PMB, potrivit prosport.ro.

După decesul lui Mircea Lucescu, la vârsta de 80 de ani, la momentul de reculegere în memoria fostului selecţioner al României, înaintea startului meciului FCSB – Oţelul, a avut loc un moment ruşinos pe Arena Naţională. Momentul de reculegere în memoria marelui Mircea Lucescu a fost stricat de aceeași problemă de pe Arena Națională: led-urile care nu funcţionau de pe tabela de marcaj. Astfel, în loc să se vadă chipul lui Mircea Lucescu normal, un „ochi” practic nu se vedea.

Acelaşi lucru s-a întâmplat pe Arena Naţională şi la momentul de reculegere în memoria lui Helmut Duckadam.

Primăria Capitalei a explicat acum care este motivul pentru care au loc astfel de incidente regretabile. “Problemele apărute la tabela electronică a stadionului Arena Națională sunt cauzate în principal de uzura echipamentelor (surse electrice) ce deservesc display-ul acesteia. Astfel, pentru ca aceste probleme să fie rezolvate, este necesară înlocuirea ecranelor led cu unele noi, moderne, de generație nouă”, a transmis Primăria Capitalei, potrivit sursei citate mai sus.

Reușește "U" Cluj să câștige titlul în Liga 1?
Citește și:
Boala de care mulţi români ar putea suferi fără să ştie. Apare fără simptome evidente
Observator
Boala de care mulţi români ar putea suferi fără să ştie. Apare fără simptome evidente
Rămâne Sepsi fără bani după ce Magyar l-a bătut pe Orban? Anunț oficial de ultimă oră
Fanatik.ro
Rămâne Sepsi fără bani după ce Magyar l-a bătut pe Orban? Anunț oficial de ultimă oră
19:22

Au luat-o razna din cauza Mondialului. Care e locul unde prețul cazării a crescut cu 858%
19:21

Carlos Alcaraz se retrage de la Barcelona: “E ciudat și dificil”. Locul 1 mondial rămâne la Jannik Sinner
19:07

Jucătorul care a făcut “tripla” cu FCSB în 2015 se retrage din fotbal! Cariera interesantă pe care o va urma
18:56

Dănuț Lupu a găsit înlocuitorul ideal pentru Costel Gâlcă la Rapid: „I-aș da șansa să pregătească echipa”
18:45

Ce lovitură pentru United. Maguire ratează meciul cu Chelsea după ce a înjurat arbitrul
18:32

Clubul care încasează cei mai mulți bani publici vine din Liga a 2-a. Milioane de euro “pompate” în anul 2025
1 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 2 Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj 3 Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la finalul sezonului! Ce a declanșat conflictul cu Gigi Becali 4 A venit răspunsul de la UEFA, după plângerea depusă de Barcelona la adresa lui Istvan Kovacs 5 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău 6 Anunţul lui Hansi Flick după eliminarea Barcelonei din Liga Campionilor
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”