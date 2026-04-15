FCSB şi Dinamo au primit o veste proastă de la Primăria Capitalei legată de Arena Naţională!

Chiria pentru un meci de fotbal disputat pe Arena Naţională se va scumpi. Astfel, FCSB şi Dinamo vor plăti 42.000 de euro pentru a închiria cel mai mare stadion al ţării, faţă de 35.000 de euro, cât plăteau în prezent.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu (48 de ani), a transmis în ultima perioadă mai multe semnale de alarmă legate de bugetul PMB. Luna trecută, înainte ca bugetul de stat să fie adoptat, Ciprian Ciucu avertiza că primăria Capitalei risca să intre în incapacitate de plată.

“Primăria Municipiului București are în plan majorarea tarifelor de închiriere cu aproximativ 17%–20%, raportat la nivelurile prevăzute în anexa nr. 1 la HCGMB nr. 59/2017, cu modificările și completările ulterioare (HCGMB nr. 228/2021). Propunerea urmează să fie supusă aprobării, conform procedurilor legale”, a transmis PMB, potrivit prosport.ro.

După decesul lui Mircea Lucescu, la vârsta de 80 de ani, la momentul de reculegere în memoria fostului selecţioner al României, înaintea startului meciului FCSB – Oţelul, a avut loc un moment ruşinos pe Arena Naţională. Momentul de reculegere în memoria marelui Mircea Lucescu a fost stricat de aceeași problemă de pe Arena Națională: led-urile care nu funcţionau de pe tabela de marcaj. Astfel, în loc să se vadă chipul lui Mircea Lucescu normal, un „ochi” practic nu se vedea.

Acelaşi lucru s-a întâmplat pe Arena Naţională şi la momentul de reculegere în memoria lui Helmut Duckadam.