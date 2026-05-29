Formula 1 merge în buclă

După cum știți, regulamentele din 2026 au adus o împărțire de aproape 50/50 între energia produsă prin combustie și cea electrică.

Dar după primele curse, au apărut critici, și din partea piloților, și din partea publicului. Anume, prea mult „lift and coast”, prea mult ”superclipping”, management energetic excesiv. În primele curse, au existat viteze foarte diferite între mașinile cu baterie încărcată și cele fără energie, care au dus la probleme de siguranță și de pilotaj.

Primul proiect de schimbare a căzut

Înaintea cursei din Miami, factorii de decizie s-au reunit pentru a discuta modificările de regulament. Dar cum? După cum notează cei de la Autoracer, se caută un proces care trebuie urmat pentru a satisface toți producătorii. De asemenea, unul care să nu afecteze măsurile care vor fi adoptate, în curând, prin intermediul mecanismului ADUO.

Se dorește o balanță de 60/40 în favoarea energiei obținute prin combustie. După cum observă jurnaliștii italieni, deja la Miami raportul se schimbase deja, apropiindu-se de 54/46. În Canada, ”superclipping”-ul a fost înjumătățit, în timp ce se efectuează măsurători suplimentare pentru găsirea unor modificări care să le convină tuturor. S-a discutat de o sporire cu 68 cai-putere (50 kW) a puterii de combustie și de o diminuare cu 68 cai-putere a celei electrice. Dispărând MGU-H, aceasta nouă balanță poate fi obținută fie prin creșterea volumului rezervoarelor, fie prin mărirea debitului de combustibil. Cum prima măsură ar duce la modificări prea mari ale mașinilor, cea de-a doua pare agreată de toată lumea.

Însă primul proiect a căzut. Audi și Honda au spus ”nu”, iar Ferrari s-a alăturat, căci Mercedes și Red Bull ar fi fost avantajate.