FCSB „tremură” serios pentru calificarea în play-off. Ce program are, după eșecul cu CFR Cluj - Antena Sport

FCSB „tremură” serios pentru calificarea în play-off. Ce program are, după eșecul cu CFR Cluj

Viviana Moraru Publicat: 25 ianuarie 2026, 21:59

Jucătorii FCSB-ului, la startul unui meci/ Sport Pictures

FCSB „tremură” serios pentru calificarea în play-off, după eșecul cu CFR Cluj. Clujenii i-au învins pe campioni cu scorul de 4-1, pe Arena Națională, în etapa a 23-a din Liga 1.  

 După victoria obținută, CFR Cluj a depășit-o pe FCSB în clasament. Clujenii au urcat pe locul nouă, cu 32 de puncte, iar campioana a coborât pe zece, având 31 de puncte. 

 FCSB e la cinci puncte distanță de locurile de play-off, în acest moment. Distanța s-ar putea mări la șapte puncte, în cazul în care UTA ar învinge-o pe Rapid luni, în ultima partidă a etapei.  

 Pentru FCSB urmează o perioadă extrem de încărcată. Joi, campioana se va duela cu Fenerbahce, în ultima rundă a grupei de Europa League. După acest meci, roș-albaștrii vor primi vizita celor de la Csikzereda, formație cu care a remizat în tur, scor 1-1.  

 În următoarele opt etape rămase de disputat, FCSB va avea dueluri „de foc” cu echipele angrenate în lupta la play-off, anume Oțelul, UTA sau U Cluj. De asemenea, campioana se va deplasa și în Bănie pentru derby-ul cu Universitatea Craiova, la câteva zile după ce se va înfrunta cu oltenii și în grupele Cupei României.  

 Programul FCSB-ului în Liga 1:   

  • Etapa 24: FCSB – Csikszereda 
  • Etapa 25: FCSB – Botoșani 
  • Etapa 26: Oțelul – FCSB 
  • Etapa 27: Universitatea Craiova – FCSB 
  • Etapa 28: FCSB – Metaloglobus 
  • Etapa 29: UTA – FCSB 
  • Etapa 30: FCSB – U Cluj 

Clasamentul Ligii 1 

  1. Universitatea Craiova, 46 p 
  2. Dinamo, 44 p 
  3. Rapid, 42 p 
  4. FC Argeș, 40 p 
  5. Botoșani, 38 p 
  6. U Cluj, 36 p 
  7. UTA, 35 p 
  8. Oțelul, 33 p 
  9. CFR Cluj, 32 p 
  10. FCSB, 31 p 
  11. Farul, 31 p 
  12. Unirea Slobozia, 21 p 
  13. Petrolul, 20 p 
  14. Csikszereda, 19 p 
  15. Hermannstadt, 14 p 
  16. Metaloglobus, 11 p 

După victoria cu FCSB de pe Arena Națională, CFR Cluj intră și ea în cursa pentru a prinde un loc de play-off. În următoarea etapă, clujenii lui Daniel Pancu vor avea parte de un adversar modest, pe teren propriu, anume Metaloglobus. 

Programul lui CFR Cluj:  

  • Etapa 24: CFR Cluj – Metaloglobus 
  • Etapa 25: UTA – CFR Cluj 
  • Etapa 26: CFR Cluj – U Cluj 
  • Etapa 27: Hermannstadt – CFR Cluj 
  • Etapa 28: CFR Cluj – Petrolul 
  • Etapa 29: Farul – CFR Cluj  
  • Etapa 30: CFR Cluj – Dinamo 
