FCSB „tremură” serios pentru calificarea în play-off. Ce program are, după eșecul cu CFR Cluj - Antena Sport

FCSB „tremură” serios pentru calificarea în play-off, după eșecul cu CFR Cluj. Clujenii i-au învins pe campioni cu scorul de 4-1, pe Arena Națională, în etapa a 23-a din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După victoria obținută, CFR Cluj a depășit-o pe FCSB în clasament. Clujenii au urcat pe locul nouă, cu 32 de puncte, iar campioana a coborât pe zece, având 31 de puncte.

FCSB „tremură” serios pentru calificarea în play-off, după eșecul cu CFR Cluj

FCSB e la cinci puncte distanță de locurile de play-off, în acest moment. Distanța s-ar putea mări la șapte puncte, în cazul în care UTA ar învinge-o pe Rapid luni, în ultima partidă a etapei.

Pentru FCSB urmează o perioadă extrem de încărcată. Joi, campioana se va duela cu Fenerbahce, în ultima rundă a grupei de Europa League. După acest meci, roș-albaștrii vor primi vizita celor de la Csikzereda, formație cu care a remizat în tur, scor 1-1.

În următoarele opt etape rămase de disputat, FCSB va avea dueluri „de foc” cu echipele angrenate în lupta la play-off, anume Oțelul, UTA sau U Cluj. De asemenea, campioana se va deplasa și în Bănie pentru derby-ul cu Universitatea Craiova, la câteva zile după ce se va înfrunta cu oltenii și în grupele Cupei României.