FCSB „tremură” serios pentru calificarea în play-off. Ce program are, după eșecul cu CFR Cluj - Antena Sport

FCSB „tremură” serios pentru calificarea în play-off, după eșecul cu CFR Cluj. Clujenii i-au învins pe campioni cu scorul de 4-1, pe Arena Națională, în etapa a 23-a din Liga 1.
După victoria obținută, CFR Cluj a depășit-o pe FCSB în clasament. Clujenii au urcat pe locul nouă, cu 32 de puncte, iar campioana a coborât pe zece, având 31 de puncte.
FCSB e la cinci puncte distanță de locurile de play-off, în acest moment. Distanța s-ar putea mări la șapte puncte, în cazul în care UTA ar învinge-o pe Rapid luni, în ultima partidă a etapei.
Pentru FCSB urmează o perioadă extrem de încărcată. Joi, campioana se va duela cu Fenerbahce, în ultima rundă a grupei de Europa League. După acest meci, roș-albaștrii vor primi vizita celor de la Csikzereda, formație cu care a remizat în tur, scor 1-1.
În următoarele opt etape rămase de disputat, FCSB va avea dueluri „de foc” cu echipele angrenate în lupta la play-off, anume Oțelul, UTA sau U Cluj. De asemenea, campioana se va deplasa și în Bănie pentru derby-ul cu Universitatea Craiova, la câteva zile după ce se va înfrunta cu oltenii și în grupele Cupei României.
Programul FCSB-ului în Liga 1:
- Etapa 24: FCSB – Csikszereda
- Etapa 25: FCSB – Botoșani
- Etapa 26: Oțelul – FCSB
- Etapa 27: Universitatea Craiova – FCSB
- Etapa 28: FCSB – Metaloglobus
- Etapa 29: UTA – FCSB
- Etapa 30: FCSB – U Cluj
Clasamentul Ligii 1
- Universitatea Craiova, 46 p
- Dinamo, 44 p
- Rapid, 42 p
- FC Argeș, 40 p
- Botoșani, 38 p
- U Cluj, 36 p
- UTA, 35 p
- Oțelul, 33 p
- CFR Cluj, 32 p
- FCSB, 31 p
- Farul, 31 p
- Unirea Slobozia, 21 p
- Petrolul, 20 p
- Csikszereda, 19 p
- Hermannstadt, 14 p
- Metaloglobus, 11 p
După victoria cu FCSB de pe Arena Națională, CFR Cluj intră și ea în cursa pentru a prinde un loc de play-off. În următoarea etapă, clujenii lui Daniel Pancu vor avea parte de un adversar modest, pe teren propriu, anume Metaloglobus.
Programul lui CFR Cluj:
- Etapa 24: CFR Cluj – Metaloglobus
- Etapa 25: UTA – CFR Cluj
- Etapa 26: CFR Cluj – U Cluj
- Etapa 27: Hermannstadt – CFR Cluj
- Etapa 28: CFR Cluj – Petrolul
- Etapa 29: Farul – CFR Cluj
- Etapa 30: CFR Cluj – Dinamo
