Radu Constantin Publicat: 30 martie 2026, 16:47

FCSB vrea jucătorul de 4 milioane de euro de la CFR Cluj. Mihai Stoica: Îmi place foarte mult

Unul dintre jucătorii pe care FCSB ar vrea să-i transfere de la CFR Cluj este Meriton Korenica (29 de ani).

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB, a vorbit despre jucătorii pe care FCSB îi are în vizor, iar fotbalistul de la CFR Cluj este şi el pe lista managerului.

CFR Cluj i-a stabilit recent preţul de 4 milioane de euro lui Korenica, care a fost dorit de DC United, în SUA, dar şi de o echipă din Turcia. Mihai Stoica spune că FCSB nu a făcut vreo ofertă pentru el până acum.

„Dacă am face o ofertă pentru Korenica, de care îmi place foarte mult, suma s-ar duce mult în sus. Cum s-a dus şi la Emerllahu”, a declarat Mihai Stoica, la Fanatik.

Meriton Korenica a înscris 18 goluri pentru CFR Cluj în 70 de partide. El se află din 2024 în Ardeal.

Recomandări

Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Citește și:
ANIMAŢIE. Cum s-a produs accidentul cu 5 morţi din Sânpaul
„Hagi te mănâncă! Vai de Ianis, ce pățește cu taică-su!”. Gigi Becali anunță revoluția la echipa națională a României
Probleme cu Daniel Bîrligea. Este incert pentru meciul cu Slovacia
Nicolae Stanciu a rupt tăcerea, după presupusul conflict din vestiarul naționalei: „Induce lumea în eroare”
EXCLUSIVCe s-a întâmplat la antrenamentul în care lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Adevărul spus de Jerry Gane: “În acel moment…”
EXCLUSIVNicolae Stanciu, mesaj tranşant! Ce a spus despre o eventuală retragere de la echipa naţională
Anunţul tranşant al impresarului lui Denis Drăguş despre transferul atacantului la FCSB!
Erling Haaland, moft de jumătate de milion de euro! Starul de la Manchester City, unul din cei 150 de norocoși
1 Rednic, semnal de alarmă: „Nu știu cum cei din jur nu au văzut asta” Ce a observat la Lucescu în Turcia 2 UPDATEPrimul verdict după ce Mircea Lucescu a fost internat. Anunțul oficial al spitalului 3 “Astăzi voi semna.” Transfer surpriză pentru Bogdan Vătăjelu 4 Ce lovitură dă Barcelona pe piaţa transferurilor! Anunţul făcut de Mundo Deportivo 5 Putin, anunț în ziua cea mare: „Rusia este pregătită” 6 Foto“Nu plătesc taxe” Adrian Mutu a răbufnit după ce a investit 1.5 milioane de euro alături de un român cunoscut!
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune