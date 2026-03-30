FCSB vrea jucătorul de 4 milioane de euro de la CFR Cluj. Mihai Stoica: “Îmi place foarte mult”

Unul dintre jucătorii pe care FCSB ar vrea să-i transfere de la CFR Cluj este Meriton Korenica (29 de ani).

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB, a vorbit despre jucătorii pe care FCSB îi are în vizor, iar fotbalistul de la CFR Cluj este şi el pe lista managerului.

CFR Cluj i-a stabilit recent preţul de 4 milioane de euro lui Korenica, care a fost dorit de DC United, în SUA, dar şi de o echipă din Turcia. Mihai Stoica spune că FCSB nu a făcut vreo ofertă pentru el până acum.

„Dacă am face o ofertă pentru Korenica, de care îmi place foarte mult, suma s-ar duce mult în sus. Cum s-a dus şi la Emerllahu”, a declarat Mihai Stoica, la Fanatik.

Meriton Korenica a înscris 18 goluri pentru CFR Cluj în 70 de partide. El se află din 2024 în Ardeal.