Filipe Coelho, despre scorul şoc cu Universitatea Cluj: “Rezultatul este responsabilitatea mea!”

Echipa Universitatea Cluj a dispus luni seara, pe teren propriu, scor 4-0, de Universitatea Craiova, care a jucat în zece timp de 70 de minute, în ultimul meci al etapei a patra din play-off-ul Ligii 1. Echipa lui Bergodi s-a distanţat la trei puncte în clasament.

“Un scor greu de digerat. Nu prea sunt multe de spus, am început bine meciul, dar primul şut pe poartă, primul gol. A fost şi eliminarea. S-a făcut apoi 2-0!

Este responsabilitatea mea! Îmi iubesc jucătorii, ei au încercat să joace aşa cum le-am dorit. Rezultatul este responsabilitatea mea. Avem unele lucruri pe care trebuie să le corectăm, dar de mâine trebuie să începem să muncim, pentru că ne aşteaptă alt adversar.

Trebuie să ne luptăm pentru toate punctele şi vedem la final câte adunăm, pe ce poziţie ne clasăm. Trebuie să ne păstrăm echilibrul”, a declarat Coelho la final de partidă, pentru Digi Sport.

Clujenii au bifat a patra victorie din patru meciuri în pay-off şi conduc în clasament, cu 39 de puncte. Pe locul secund este Craiova, care are 36 de puncte, iar pe poziţia a treia se află Rapid, cu 32 de puncte.