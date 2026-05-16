Preţul incredibil cu care se vinde la negru un bilet la Universitatea Craiova – U Cluj!

Radu Constantin Publicat: 16 mai 2026, 14:18

Biletele la Universitatea Craiova – ”U” Cluj s-au epuizat în doar 6 ore, iar preţul unui tichet a ajuns să coste acum o avere “la negru”.

Universitatea Craiova se pregătește de ”finala” campionatului cu U Cluj, din cadrul etapei a noua din play-off-ul Ligii 1, meci care se va juca duminică, 17 mai 2026, de la 20:30.

Oltenii au pus săptămâna trecută la vânzare biletele pentru acest meci, iar toate s-au epuizat în timp record. Potrivit Fanatik.ro, Mihai Rotaru a reuşit să facă şi o afacere bună din vânzarea biletelor, încasând aproximativ 300.000 de euro.

Cum interesul pentru acest meci este mare, a apărut şi specula. Astfel, pe piaţa neagră un tichet care a costat 35 sau 60 de lei a ajuns să se vândă acum cu 300-400 de lei! Nu este exclus ca în ziua meciului preţul să ajungă chiar şi la 1.000 de lei!

Cât au costat biletele la meciul decisiv din play-off: Universitatea Craiova – U Cluj:

Peluza Nord – 35 lei
Peluza Sud – 60 lei
Tribuna II – 70 lei
Tribuna I (sector 1 ) – 120 lei
Tribuna I (restul sectoarelor) – 100 lei
Tribuna VIP – 200 lei

