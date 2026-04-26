Filipe Coelho trage un semnal de alarmă înainte de meciul crucial cu FC Argeș. Averisment pentru elevii săi

Filipe Coelho a prefațat duelul dintre FC Argeș și Universitatea Craiova, ultimul din etapa a șasea a play-off-ului din Liga 1. Oltenii au șansa să revină pe primul loc, după ce “U” Cluj a fost învinsă sâmbătă de rivala din oraș, CFR.

FC Argeș și Univ. Craiova se întâlnesc luni într-un meci extrem de important pentru alb-albaștri. Deși “leii din Bănie” pot ajunge din nou pe prima poziție din campionat, Coelho tratează cu foarte multă precauție partida care va avea loc la Mioveni.

Declarațiile date de Filipe Coelho înainte de FC Argeș – Universitatea Craiova

Înainte de meci, antrenorul portughez a vorbit foarte mult despre plusurile echipei lui Bogdan Andone și a adus aminte de cel mai recent meci disputat între cele două. Pe Ion Oblemenco, în luna martie, piteștenii s-au impus cu 1-0 printr-un gol marcat de Bettaieb.

“Este un joc important pentru noi împotriva unei echipe foarte bune, care se apără bine și e agresivă. Au câștigat ultima dată când am jucat împotriva lor. Mergem acolo cu ambiție și trebuie să ne concentrăm, pentru că este un meci foarte dificil, dar vom încerca să luăm cele 3 puncte.

Vor juca acasă, este un stadion dificil. Dacă ne uităm la ultimele meciuri din play-off, au pierdut un singur meci, și acela în minutul 90+3. Chiar și în Cupă, după 90 de minute, a fost 0-0, deci va fi dificil, dar vom încerca să dăm tot ce e mai bun.