Flavius Stoican, noul antrenor de la Farul! Tehnicianul îl înlocuiește pe Ianis Zicu

Daniel Işvanca Publicat: 13 aprilie 2026, 13:48

Flavius Stoican / Sportpictures

Farul Constanța s-a mișcat repede după ce a oficializat despărțirea de Ianis Zicu și l-a prezentat oficial pe Flavius Stoican, în calitate de antrenor al echipei.

Antrenorul în vârstă de 49 de ani a activat în ultimele sezoane doar la nivelul ligii a doua și era liber de contract de la începutul lunii martie, după despărțirea de CSM Reșița.

Flavius Stoican a semnat cu Farul

Rămas liber de contract la începutul lunii martie după despărțirea de CSM Reșița, echipă cu care a ratat calificarea în play-off-ul ligii a doua, Flavius Stoican este alesul Farului pentru înlocuirea lui Ianis Zicu.

„Începând de astăzi, Flavius Stoican este noul antrenor al formației noastre. În vârstă de 49 de ani, tehnicianul a pregătit ultima oară echipa CSM Reșița.

În cariera de antrenor, Flavius Stoican a mai activat la Chindia Târgoviște, CS Mioveni, Dinamo București, FC Voluntari, Zimbru Chișinău, Pandurii Târgu Jiu, Politehnica Iași, Petrolul Ploiești, FC U Craiova și FC Botoșani.

Ca jucător, Flavius Stoican a evoluat de 19 ori pentru prima reprezentativă a României și a activat la echipele Universitatea Craiova, Dinamo București, Shakhtar Donetsk și Metalist Kharkov. A fost ca jucător campion al României cu Dinamo (2004) și dublu campion al Ucrainei cu Shakhtar Donetsk (2005 și 2006).

Mult succes pe banca tehnică a Farului!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

