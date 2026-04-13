Flavius Stoican, noul antrenor de la Farul! Tehnicianul îl înlocuiește pe Ianis Zicu

Farul Constanța s-a mișcat repede după ce a oficializat despărțirea de Ianis Zicu și l-a prezentat oficial pe Flavius Stoican, în calitate de antrenor al echipei.

Antrenorul în vârstă de 49 de ani a activat în ultimele sezoane doar la nivelul ligii a doua și era liber de contract de la începutul lunii martie, după despărțirea de CSM Reșița.

Rămas liber de contract la începutul lunii martie după despărțirea de CSM Reșița, echipă cu care a ratat calificarea în play-off-ul ligii a doua, Flavius Stoican este alesul Farului pentru înlocuirea lui Ianis Zicu.

„Începând de astăzi, Flavius Stoican este noul antrenor al formației noastre. În vârstă de 49 de ani, tehnicianul a pregătit ultima oară echipa CSM Reșița.

În cariera de antrenor, Flavius Stoican a mai activat la Chindia Târgoviște, CS Mioveni, Dinamo București, FC Voluntari, Zimbru Chișinău, Pandurii Târgu Jiu, Politehnica Iași, Petrolul Ploiești, FC U Craiova și FC Botoșani.