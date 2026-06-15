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Cu ce echipă ține Adrian Veștea, premierul desemnat al României. Gigi Becali l-a “taxat” imediat

Radu Constantin Publicat: 15 iunie 2026, 15:14

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Cu ce echipă ține Adrian Veștea, premierul desemnat al României. Gigi Becali l-a taxat imediat
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Numirea lui Adrian Veștea a surprins pe toată lumea. Pentru publicul larg, numele lui Adrian Veștea, noul prim ministru desemnat, este mai puțin sonor decât al liderilor politici care apar zilnic la televiziuni.

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Și mulți români nu știu cine este el, de fapt. Unde s-a născut, ce studii are, ce funcții a ocupat sau cu ce echipă de fotbal ține.

Adrian-Ioan Veștea s-a născut pe 14 decembrie 1973, la Râșnov, județul Brașov. Este membru al Partidului Național Liberal din 1994, adică de la 21 de ani. A intrat în administrația locală în 2004, când a fost ales primar al orașului Râșnov. A rămas în această funcție timp de trei mandate, până în 2016. În 2016 a făcut pasul spre administrația județeană și a devenit președinte al Consiliului Județean Brașov. A fost reales în 2020, iar în 2024 a câștigat din nou șefia CJ Brașov, după perioada petrecută la Ministerul Dezvoltării.

În iunie 2023, Adrian Veștea a fost numit ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în Guvernul condus de Marcel Ciolacu. A plecat din minister în noiembrie 2024, pentru a-și prelua noul mandat de președinte al Consiliului Județean Brașov.

Este un iubitor al fotbalului și ține cu Dinamo

În perioada în care a fost ministru al Dezvoltării, Adrian Veștea a pus umărul la realizarea unor proiecte importante din fotbalul românesc. Cu ajutorul său Compania Națională de Investiții a demarat mai multe proiecte de infrastructură, printre care cele de la stadionul Dinamo, Stadionul din Constanța, cel din Pitești și stadionul ”Tineretul” din Brașov.

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Cât privește echipa pe care o simpatizează? El este dinamovist și nu de puține ori a fost surprins în Peluza Cătălin Hîldan.

Și Gigi Becali a comentat numirea lui Veștea.

”Nu-l cunosc, nu am ce să comentez eu. Eu ce am spus aia fac. Pe cine propune președintele, pe p-ăla îl votez. E problema lor. Nici nu-l cunosc pe Veștea”, a spus Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.

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