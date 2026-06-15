Cu ce echipă ține Adrian Veștea, premierul desemnat al României. Gigi Becali l-a “taxat” imediat

Numirea lui Adrian Veștea a surprins pe toată lumea. Pentru publicul larg, numele lui Adrian Veștea, noul prim ministru desemnat, este mai puțin sonor decât al liderilor politici care apar zilnic la televiziuni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Și mulți români nu știu cine este el, de fapt. Unde s-a născut, ce studii are, ce funcții a ocupat sau cu ce echipă de fotbal ține.

Adrian-Ioan Veștea s-a născut pe 14 decembrie 1973, la Râșnov, județul Brașov. Este membru al Partidului Național Liberal din 1994, adică de la 21 de ani. A intrat în administrația locală în 2004, când a fost ales primar al orașului Râșnov. A rămas în această funcție timp de trei mandate, până în 2016. În 2016 a făcut pasul spre administrația județeană și a devenit președinte al Consiliului Județean Brașov. A fost reales în 2020, iar în 2024 a câștigat din nou șefia CJ Brașov, după perioada petrecută la Ministerul Dezvoltării.

În iunie 2023, Adrian Veștea a fost numit ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în Guvernul condus de Marcel Ciolacu. A plecat din minister în noiembrie 2024, pentru a-și prelua noul mandat de președinte al Consiliului Județean Brașov.

Este un iubitor al fotbalului și ține cu Dinamo

În perioada în care a fost ministru al Dezvoltării, Adrian Veștea a pus umărul la realizarea unor proiecte importante din fotbalul românesc. Cu ajutorul său Compania Națională de Investiții a demarat mai multe proiecte de infrastructură, printre care cele de la stadionul Dinamo, Stadionul din Constanța, cel din Pitești și stadionul ”Tineretul” din Brașov.