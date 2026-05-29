Andrei Şucu şi fiul fostului antrenor de la FCSB, convocaţi la naţionala României U18

Doi dintre tinerii jucători crescuţi la Academia celor de la Rapid au fost selecţionaţi pentru naţionala României U18, care va avea două meciuri de pregătire contra reprezentativei similare din Cehia.

Andrei Şucu şi David Todoran se vor alătura lotului condus de selecţionerul Ion Marin, acolo unde rivalele din Liga 1, Dinamo şi FCSB, nu trimit vreun jucător.

Andrei Şucu, convocat la echipa naţională a României U18

După ce a reuşit să debuteze să debuteze pentru echipa de seniori a Rapidului, fiul patronului Dan Şucu a fost acum selectat pentru a reprezenta România la nivel de juniori. Alături de el, de la clubul giuleştean, fiul fostului antrenor de la FCSB, David Todoran, a primit şi el convocarea.

“Andrei Șucu și David Todoran, convocați la naționala României U18 pentru cele două partide amicale împotriva Cehiei, programate la începutul lunii iunie”, a fost anunţul făcut de cei de la Rapid pe reţelele sociale.

Lot România U18 pentru partidele amicale cu Cehia U18

PORTARI