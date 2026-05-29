Home | Fotbal | Echipa naţională | Andrei Şucu şi fiul fostului antrenor de la FCSB, convocaţi la naţionala României U18

Andrei Şucu şi fiul fostului antrenor de la FCSB, convocaţi la naţionala României U18

Mihai Alecu Publicat: 29 mai 2026, 12:13

Comentarii
Andrei Şucu şi fiul fostului antrenor de la FCSB, convocaţi la naţionala României U18

Andrei Şucu a fost convocat la naţionala României. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Doi dintre tinerii jucători crescuţi la Academia celor de la Rapid au fost selecţionaţi pentru naţionala României U18, care va avea două meciuri de pregătire contra reprezentativei similare din Cehia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Şucu şi David Todoran se vor alătura lotului condus de selecţionerul Ion Marin, acolo unde rivalele din Liga 1, Dinamo şi FCSB, nu trimit vreun jucător.

Andrei Şucu, convocat la echipa naţională a României U18

După ce a reuşit să debuteze să debuteze pentru echipa de seniori a Rapidului, fiul patronului Dan Şucu a fost acum selectat pentru a reprezenta România la nivel de juniori. Alături de el, de la clubul giuleştean, fiul fostului antrenor de la FCSB, David Todoran, a primit şi el convocarea.

“Andrei Șucu și David Todoran, convocați la naționala României U18 pentru cele două partide amicale împotriva Cehiei, programate la începutul lunii iunie”, a fost anunţul făcut de cei de la Rapid pe reţelele sociale.

Lot România U18 pentru partidele amicale cu Cehia U18

PORTARI

Reclamă
Reclamă
  • Arsenie MOCAN (FC Bihor), Luca CRĂCIUN (FC Argeș);

FUNDAȘI

  • Costyn GHEORGHE (Farul Constanța), Mario BORDEA (FC Bacău), Fabio BĂDĂRĂU (Sampdoria | Italia), Raul COJOCARIU (Atalanta | Italia), Davide MOISĂ (Hellas Verona | Italia), Raul ALECSANDROAIE (FCSB), David TODORAN (Rapid);

MIJLOCAȘI

  • Daniele LUNCAȘU (FC Bacău), Hunor BATZULA (Sepsi Sf. Gheorghe), Rareș COMAN (US Sassuolo | Italia), Ianis VULPE (Paços de Ferreira | Portugalia), Robert DRĂGHICI (FC Augsburg | Germania), Andrei ȘUCU (Rapid), Ștefan AMARANDEI (Sampdoria | Italia), Denis ȚĂROI (UTA Arad);

ATACANȚI

Cum arată apartamentul din Galați peste care s-a prăbușit drona rusească: "Ca o bombă. Au zburat termopane"Cum arată apartamentul din Galați peste care s-a prăbușit drona rusească: "Ca o bombă. Au zburat termopane"
Reclamă
  • Mario DAVID (US Sassuolo | Italia), Alexandru BOTA (FC Botoșani), Andrei ROATEȘ (Levante | Spania), Alexandru BUȚU (CSC Dumbrăvița).
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod galben de vânt şi vijelii în mai multe regiuni din țară. Rafale de până la 90 km/h la munte
Observator
Cod galben de vânt şi vijelii în mai multe regiuni din țară. Rafale de până la 90 km/h la munte
Florin Lovin și Sabin Ilie, contre dure în direct pe tema Marius Baciu: „Am lucrat împreună, am renunțat la toți banii” / „De ce arunci cu noroi în el?”
Fanatik.ro
Florin Lovin și Sabin Ilie, contre dure în direct pe tema Marius Baciu: „Am lucrat împreună, am renunțat la toți banii” / „De ce arunci cu noroi în el?”
14:03

Barcelona, de neoprit! A trimis oferta pentru jucătorul mult dorit: 100.000.000 de euro
13:45

Fiul lui Ion Ţiriac, intervenţie furibundă după şocul furnizat de Jannik Sinner la Roland Garros
13:40

NEWS ALERTAnunţul momentului înainte de Dinamo – FCSB. Dat absent, jucătorul a fost inclus în lot în ultimul moment
13:10

Cristi Chivu vrea să dea lovitura. Inter l-ar putea transfera pe starul lui AC Milan
13:00

Denis Drăguş ştie ce se va schimba la naţională, după venirea lui Gică Hagi: “Se vede diferenţa”
12:43

La Cupa Mondială da, la Dinamo ba! Fotbalistul a luat o decizie drastică înainte de turneul final
Vezi toate știrile
1 Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA 2 Spaniolii îl dau ca și plecat pe Andrei Rațiu după finala Conference League: “O regulă nescrisă” 3 NEWS ALERTOfertă de peste 1.000.000 de euro făcută de FCSB pentru prima lovitură a verii 4 Primul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în Giuleşti 5 Mutare importantă la Rapid: jucătorul de 1.500.000 de euro, dorit de Pancu 6 Neymar, ce dezastru! Ancelotti crede că Santos a minţit pentru a-l ajuta să ajungă la Cupa Mondială
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total