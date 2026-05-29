Andrei Şucu şi fiul fostului antrenor de la FCSB, convocaţi la naţionala României U18

Doi dintre tinerii jucători crescuţi la Academia celor de la Rapid au fost selecţionaţi pentru naţionala României U18, care va avea două meciuri de pregătire contra reprezentativei similare din Cehia.
Andrei Şucu şi David Todoran se vor alătura lotului condus de selecţionerul Ion Marin, acolo unde rivalele din Liga 1, Dinamo şi FCSB, nu trimit vreun jucător.
Andrei Şucu, convocat la echipa naţională a României U18
După ce a reuşit să debuteze să debuteze pentru echipa de seniori a Rapidului, fiul patronului Dan Şucu a fost acum selectat pentru a reprezenta România la nivel de juniori. Alături de el, de la clubul giuleştean, fiul fostului antrenor de la FCSB, David Todoran, a primit şi el convocarea.
“Andrei Șucu și David Todoran, convocați la naționala României U18 pentru cele două partide amicale împotriva Cehiei, programate la începutul lunii iunie”, a fost anunţul făcut de cei de la Rapid pe reţelele sociale.
Lot România U18 pentru partidele amicale cu Cehia U18
PORTARI
- Arsenie MOCAN (FC Bihor), Luca CRĂCIUN (FC Argeș);
FUNDAȘI
- Costyn GHEORGHE (Farul Constanța), Mario BORDEA (FC Bacău), Fabio BĂDĂRĂU (Sampdoria | Italia), Raul COJOCARIU (Atalanta | Italia), Davide MOISĂ (Hellas Verona | Italia), Raul ALECSANDROAIE (FCSB), David TODORAN (Rapid);
MIJLOCAȘI
- Daniele LUNCAȘU (FC Bacău), Hunor BATZULA (Sepsi Sf. Gheorghe), Rareș COMAN (US Sassuolo | Italia), Ianis VULPE (Paços de Ferreira | Portugalia), Robert DRĂGHICI (FC Augsburg | Germania), Andrei ȘUCU (Rapid), Ștefan AMARANDEI (Sampdoria | Italia), Denis ȚĂROI (UTA Arad);
ATACANȚI
- Mario DAVID (US Sassuolo | Italia), Alexandru BOTA (FC Botoșani), Andrei ROATEȘ (Levante | Spania), Alexandru BUȚU (CSC Dumbrăvița).
- Denis Drăguş ştie ce se va schimba la naţională, după venirea lui Gică Hagi: “Se vede diferenţa”
- Gică Hagi vrea să convoace 4 jucători care vor evolua în Dinamo – FCSB. Marele semn de întrebare
- Jucătorul convocat la naţională care a fost criticat de Marius Lăcătuş: “Nu merita”
- Gică Hagi, cerință specială pentru jucătorii naționalei. Dezvăluirile lui Valentin Mihăilă: „Am vorbit la prima ședință”
- Două pierderi uriaşe pentru Gică Hagi la debut! Doi dintre cei mai buni jucători ai României sunt OUT