Florentin Petre exultă după ce Cîrjan a refuzat oferta „astronomică” din Ucraina: „Este un căpitan adevărat” - Antena Sport

Cătălin Cîrjan a primit o propunere de nerefuzat din Ucraina, dar fotbalistul celor de la Dinamo a hotărât să nu dea curs ofertei de la Metalist, în ciuda faptului că putea încasa un salariu de patru ori mai mare.

Mai mult decât atât, clubul ucrainean a venit cu o altă ofertă, de 4,5 milioane de euro, dar și cu un salariu mai mare pentru căpitanul „câinilor”.

Florentin Petre, despre refuzul lui Cîrjan de a merge în Ucraina

Situația sportului din Ucraina este în continuare critică, din pricina războiului declanșat de Rusia, dar chiar și așa, cluburile de acolo aruncă cu bani grei pentru aducerea de noi jucători de peste hotare.

Ultimul exemplu este Lindon Emerllahu, plecat în schimbul a 2,5 milioane de euro de la CFR Cluj. Metalist Harkov a oferit 4,5 milioane de euro în schimbul lui Cătălin Cîrjan, dar jucătorul a refuzat propunerea, în ciuda unui salariu uriaș.

Florentin Petre a vorbit despre propunerea uriașă venită la adresa căpitanului „câinilor” și a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia: „Sincer, nu știu foarte multe lucruri. Pentru noi este o încântare că el a refuzat lucrul ăsta și că merge mai departe cu noi. Asta înseamnă că este un căpitan adevărat și că își dorește foarte mult să facă parte din proiectul pe care noi l-am stabilit încă de la început.