Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florentin Petre exultă după ce Cîrjan a refuzat oferta „astronomică” din Ucraina: „Este un căpitan adevărat” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Florentin Petre exultă după ce Cîrjan a refuzat oferta „astronomică” din Ucraina: „Este un căpitan adevărat”

Florentin Petre exultă după ce Cîrjan a refuzat oferta „astronomică” din Ucraina: „Este un căpitan adevărat”

Daniel Işvanca Publicat: 15 ianuarie 2026, 18:57

Comentarii
Florentin Petre exultă după ce Cîrjan a refuzat oferta astronomică” din Ucraina: Este un căpitan adevărat”

Florentin Petre și Cătălin Cîrjan / SPORT PICTURES

Cătălin Cîrjan a primit o propunere de nerefuzat din Ucraina, dar fotbalistul celor de la Dinamo a hotărât să nu dea curs ofertei de la Metalist, în ciuda faptului că putea încasa un salariu de patru ori mai mare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult decât atât, clubul ucrainean a venit cu o altă ofertă, de 4,5 milioane de euro, dar și cu un salariu mai mare pentru căpitanul „câinilor”.

Florentin Petre, despre refuzul lui Cîrjan de a merge în Ucraina

Situația sportului din Ucraina este în continuare critică, din pricina războiului declanșat de Rusia, dar chiar și așa, cluburile de acolo aruncă cu bani grei pentru aducerea de noi jucători de peste hotare.

Ultimul exemplu este Lindon Emerllahu, plecat în schimbul a 2,5 milioane de euro de la CFR Cluj. Metalist Harkov a oferit 4,5 milioane de euro în schimbul lui Cătălin Cîrjan, dar jucătorul a refuzat propunerea, în ciuda unui salariu uriaș.

Florentin Petre a vorbit despre propunerea uriașă venită la adresa căpitanului „câinilor” și a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia: „Sincer, nu știu foarte multe lucruri. Pentru noi este o încântare că el a refuzat lucrul ăsta și că merge mai departe cu noi. Asta înseamnă că este un căpitan adevărat și că își dorește foarte mult să facă parte din proiectul pe care noi l-am stabilit încă de la început.

Reclamă
Reclamă

Probabil că se gândește să meargă, eu știu, la vreo altă echipă, care poate să-i ofere posibilitatea să joace la alt nivel.(n.r. – În vest?) Probabil, da, da. Eu am vorbit cu el puțin astăzi, i-am spus și părerea mea. A avut mai multe discuții cu majoritatea oamenilor din conducere, și cu Zeljko, și cu toată lumea. Uite că s-a ajuns la un acord în care mai așteaptă puțin”, a declarat Florentin Petre, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseriile pentru care muncitorii asiatici primesc salarii și de 1.000 euro în România
Observator
Meseriile pentru care muncitorii asiatici primesc salarii și de 1.000 euro în România
Groenlanda e doar vârful iceberg-ului! Două românce din Danemarca relatează ce temeri au oamenii, dincolo de ”furia lui Trump”: „Sunt vremuri nesigure”
Fanatik.ro
Groenlanda e doar vârful iceberg-ului! Două românce din Danemarca relatează ce temeri au oamenii, dincolo de ”furia lui Trump”: „Sunt vremuri nesigure”
19:51
VIDEOFlorinel Coman s-a accidentat în meciul cu echipa lui Cosmin Contra! Cum poate arăta piciorul atacantului român
19:18
Suporterii Rapidului, ultimatum pentru conducere! Ce decizie au luat pentru jocul cu Metaloglobus
18:38
Robert Sălceanu, interviu după ce a semnat cu Rapid: “E un vis să joci pentru cea mai mare echipă din România”
18:25
Uluitor! Metalist Harkov a mărit oferta pentru Cătălin Cîrjan. Răspunsul oferit de fotbalist
18:09
EXCLUSIVDănciulescu, emoţionat pe stadionul Ştefan cel Mare, înainte de demolare: “Va fi cel mai frumos din România”
18:03
Cât a plătit Rapid pentru a-l transfera pe Robert Sălceanu. Locul ocupat în topul celor mai scumpi giuleșteni
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fostul jucător de la Real Madrid va fi coleg cu Messi 2 Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii” 3 Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham 4 UPDATECe rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică. A fost prezentat oficial 5 Lovitură pentru FCSB. Un jucător s-a accidentat și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya 6 Lovitură pentru Mihai Rotaru şi Universitatea Craiova. Transferul a fost anunţat oficial
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al CraioveiMirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei
Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSBGigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB