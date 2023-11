Florentin Petre l-a sunat pe Andrei Nicolescu să vină antrenor la Dinamo! Răspunsul oficialului "câinilor" - Antena Sport

Mai mult, oficialul dinamoviştilor a făcut apel la fani să vină în număr cât mai mare la stadion. Nicolescu a fost pe stadion la România – Elveţia 1-0 şi a rămas uimit de atmosferă.

„Sper să arătăm altă faţă ca până acum ca şi echipă. Mi-a plăcut energia din stadion, am văzut un stadion plin. Sper ca şi duminică să fie stadionul plin. Cu siguranţă va fi un derby şi în teren pentru că suntem pregătiţi pentru acest derby.

Pe hârtie diferenţa pare mare, dar vă garantez că în teren vom fi pregătiţi pentru acest derby. Noi vorbim de fiecarea dat şi ne dorim ca fiecare meci să îl abordăm la victorie. După ultimele rezultate, lumea nu ne mai crede”, a spus Andrei Nicolaescu.

Câte bilete vor primi fanii FCSB-ului la derby-ul cu Dinamo

Gheorghe Mustaţă a făcut anunţul şi a dezvăluit că în urma discuţiilor cu dinamoviştii, fanii roş-albaştrilor vor avea la dispoziţie o peluză întreagă pe Arena Naţională.

Mustaţă a mai declarat că a ajuns la o înţelegere cu fanii „câinilor”, pentru care roş-albaştrii să primească întreaga peluză de pe Arena Naţională. Acesta s-a declarat convins de faptul că suporterii rivali se vor ţine de cuvânt.

„Cu Dinamo trebuie să ne mobilizăm să vină lumea la meci. Jucăm cu ei pe Arena Națională. Eu acum trebuie să încerc să aduc suporterii alături de echipă. Eu cred că oamenii au înțeles acum despre ce este vorba și o să uităm ce s-a întâmplat.

Noi am avut un protocol cu suporterii de la Dinamo. Am discutat la momentul respectiv și a rămas că ne vor da peluza și acum o să vedem. Peluza are vreo 13 mii de locuri. Ținând cont și de sectoarele tampon cred că sunt vreo 10 mii.