Florentin Petre, val de laude pentru un jucător de la Dinamo: "Parcă mă văd pe mine" - Antena Sport

Florentin Petre a venit cu un val de laude pentru un jucător de la Dinamo. Antrenorul secund s-a declarat impresionat de elevul lui Zeljko Kopic.
Este vorba despre Cătălin Cîrjan, jucător care a primit banderola de căpitan la Dinamo, în acest sezon. Florentin Petre a dezvăluit că mijlocașul „câinilor” dă totul, chiar și la antrenamente.
Florentin Petre a venit cu un val de laude pentru Cătălin Cîrjan
De asemenea, antrenorul secund de la Dinamo a explicat că i-a transmis lui Cătălin Cîrjan și ceea ce înseamnă să poare banderola de căpitan.
“Se antrenează de zici că se termină lumea! Vă spun sincer, n-am mai văzut de mult un jucător român care să se antreneze în felul în care o face el. Iar cum se antrenează, așa și joacă.
Pentru el, fotbalul este ca o icoană de pe perete. La ora 7 fără un sfert dimineața e la bază. Și pleacă ultimul! Este ceva incredibil!
I-am explicat cam ce înseamnă banderola de pe brațul stâng. Am stat cam jumătate de oră cu el și i-am spus ce responsabilități are. Le-a înțeles imediat, fără probleme, pentru că a crescut cu asta în sânge.
Îi trebuie doar conexiunea aia corectă, să fie în locul potrivit și susținut de oamenii potriviți. Îți dă randament maxim, trebuie doar să-i spui ce are de făcut și face. Parcă mă văd pe mine acum foarte, foarte mulți ani”, a spus Florentin Petre, citat de gsp.ro.
Mesajul transmis de Dinamo, după ce Josue Homawoo s-a prăbușit pe teren și a făcut o criză epileptică
Oficialii lui Dinamo au transmis un mesaj, după ce Josue Homawoo a suferit o accidentare teribilă. Fostul jucător al lui Zeljko Kopic s-a prăbușit pe teren și a făcut o criză epileptică, în timpul unui meci la Standard Liege.
Totul s-a întâmplat în cadrul partidei cu Mechelen. În primele secunde ale duelului, fundașul s-a ciocnit cu atacantul advers Bilal Bafdlli și s-a lovit puternic la cap. Fostul dinamovist a rămas căzut pe teren, iar apoi a făcut o criză epileptică.
Jucătorul a primit îngrijri medicale timp de aproximativ 10 minute, iar apoi a fost scos, pe targă, în afara terenului, fiind transportat de urgență la spital.
La auzul acestei vești, oficialii lui Dinamo au venit cu un mesaj pentru Josue Homawoo, care a îmbrăcat tricoul „câinilor” în perioada iulie 2023 – iulie 2025.
„Rămâi sănătos și puternic, Josue Homawoo”, au transmis reprezentanții clubului, pe rețelele de socializare.
În vârstă de 27 de ani, Homawoo a adunat 62 de meciuri în tricoul lui Dinamo, în care a marcat un gol și a oferit 2 pase decisive. În momentul de față este cotat la suma de 900.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
Fundașul din Togo a ajuns la Standard Liege în această vară, din postura de jucător liber de contract.
