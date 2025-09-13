Florentin Petre, val de laude pentru un jucător de la Dinamo: "Parcă mă văd pe mine" - Antena Sport

Florentin Petre a venit cu un val de laude pentru un jucător de la Dinamo. Antrenorul secund s-a declarat impresionat de elevul lui Zeljko Kopic.

Este vorba despre Cătălin Cîrjan, jucător care a primit banderola de căpitan la Dinamo, în acest sezon. Florentin Petre a dezvăluit că mijlocașul „câinilor” dă totul, chiar și la antrenamente.

Florentin Petre a venit cu un val de laude pentru Cătălin Cîrjan

De asemenea, antrenorul secund de la Dinamo a explicat că i-a transmis lui Cătălin Cîrjan și ceea ce înseamnă să poare banderola de căpitan.

“Se antrenează de zici că se termină lumea! Vă spun sincer, n-am mai văzut de mult un jucător român care să se antreneze în felul în care o face el. Iar cum se antrenează, așa și joacă.

Pentru el, fotbalul este ca o icoană de pe perete. La ora 7 fără un sfert dimineața e la bază. Și pleacă ultimul! Este ceva incredibil!