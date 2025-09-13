Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mesajul transmis de Dinamo, după ce Josue Homawoo s-a prăbușit pe teren și a făcut o criză epileptică - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Mesajul transmis de Dinamo, după ce Josue Homawoo s-a prăbușit pe teren și a făcut o criză epileptică

Mesajul transmis de Dinamo, după ce Josue Homawoo s-a prăbușit pe teren și a făcut o criză epileptică

Alex Ioniță Publicat: 13 septembrie 2025, 16:34

Comentarii
Mesajul transmis de Dinamo, după ce Josue Homawoo s-a prăbușit pe teren și a făcut o criză epileptică

Profimedia

Oficialii lui Dinamo au transmis un mesaj, după ce Josue Homawoo a suferit o accidentare teribilă. Fostul jucător al lui Zeljko Kopic s-a prăbușit pe teren și a făcut o criză epileptică, în timpul unui meci la Standard Liege.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totul s-a întâmplat în cadrul partidei cu Mechelen. În primele secunde ale duelului, fundașul s-a ciocnit cu atacantul advers Bilal Bafdlli și s-a lovit puternic la cap. Fostul dinamovist a rămas căzut pe teren, iar apoi a făcut o criză epileptică.

Cum a reacționat Dinamo după ce Josue Homawoo s-a prăbușit pe teren și a făcut o criză epileptică!

Jucătorul a primit îngrijri medicale timp de aproximativ 10 minute, iar apoi a fost scos, pe targă, în afara terenului, fiind transportat de urgență la spital.

La auzul acestei vești, oficialii lui Dinamo au venit cu un mesaj pentru Josue Homawoo, care a îmbrăcat tricoul „câinilor” în perioada iulie 2023 – iulie 2025.

„Rămâi sănătos și puternic, Josue Homawoo”, au transmis reprezentanții clubului, pe rețelele de socializare.

Reclamă
Reclamă

În vârstă de 27 de ani, Homawoo a adunat 62 de meciuri în tricoul lui Dinamo, în care a marcat un gol și a oferit 2 pase decisive. În momentul de față este cotat la suma de 900.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Fundașul din Togo a ajuns la Standard Liege în această vară, din postura de jucător liber de contract.

Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banalŢara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Noi imagini de la răfuiala cu bâte din Craiova. Un bărbat a murit pe loc după o lovitură puternică
Observator
Noi imagini de la răfuiala cu bâte din Craiova. Un bărbat a murit pe loc după o lovitură puternică
Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar afla și o româncă
Fanatik.ro
Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar afla și o româncă
17:31
VIDEOScene incredibile pe stadionul unei echipe de Liga 2! Un bărbat s-a urcat pe instalația de nocturnă și a refuzat să coboare
17:13
Fanii lui Dinamo Kiev n-au avut milă de Blănuță. Bannerul afișat la primul meci oficial de la transfer
17:00
Tragedie în Austria! Patinatoarea Julia Marie Gaiser a murit la 24 de ani
16:59
Pep Guardiola, anunț despre viitorul său la Manchester City! Tehnicianul a dat cărțile pe față
16:50
VIDEOFC Porto – Nacional și Famalicao – Sporting, LIVE VIDEO. “Dragonii” joacă de la 20:00 în AntenaPLAY
16:42
Mircea Lucescu poate avea o nouă soluție de convocare. Jucătorul care a primit dreptul să reprezinte România
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT” 3 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 4 Marius Șumudică, salariu „extraterestru” la noua echipă! Va antrena doi români 5 Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!” 6 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic