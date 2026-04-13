Florin Bratu a răbufnit la adresa arbitrajului. “Nu dai penalty? Chiar nu am înțeles”

Radu Constantin Publicat: 13 aprilie 2026, 18:44

Florin Bratu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Csikszereda FK a învins luni, în deplasare, scor 1-0, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a patra din play-out-ul Ligii 1.

La final de meci, Florin Bratu l-a atacat pe arbitrul Ovidiu Robu. Tehnicianul celor de la Metaloglobus crede că echipa sa trebuia să primească un penalty.

”Eu spun că avem penalty clar la Purece, după ce am văzut imaginile, la 0-0. Nu am înțeles nimic din ce a arbitrat azi Ovidiu Robu, chiar nu am înțeles. Din păcate, lucrurile i-au scăpat de sub control.

Dacă nu dai penalty, atunci dai simulare la Purece, nu? Da, e greu. Îl am pe Sava care cred că are fractură, fisură, nu am înțeles nimic, e departe de mine. ce am văzut azi?

Un arbitraj total depășit de situație la un meci care nu părea de acest gen, dar nu a făcut față.

Nu ai cum să nu dai penalty la Purece. Sincer, chiar nu ai cum! Vine sanie, cu alunecare, mingea e sub controlul lui Purece.

Nu dai penalty? Bine, dai simulare, dai cartonaș galben și atunci îți asumi tu că nu a fost penalty.

Fotbalul e sport de contact. La duelul Cestor cu Eppel, l-a tras puțin, apoi i-a dat drumul dar nu e de penalty.

Sunt foarte dezamăgit! Explicație? Ce explicație? Nu te bagă nimeni în seamă”, a spus Bratu, pentru Digi Sport.

Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Mihai şi-a condus prietenul spre moarte cu maşina de 500 de cai putere pe care abia o primise cadou
Observator
Gigi Becali a anunțat când vine sfârșitul lumii: „Atât va mai dura”
Fanatik.ro
21:30

LIVE TEXTU Cluj – U Craiova 1-0. Stanojev deschide scorul pentru ardeleni!
21:18

Gâlcă îi răspunde dur lui Alex Dobre: “Dacă nu putea, trebuia să-mi spună!” Antrenorul recunoaşte că sunt “frustrări” la echipă
21:08

“Vor să îmi facă rău!” Alex Dobre a răbufnit după ce a fost acuzat că şi-a ignorat colegii de la Rapid: “Nu există aşa ceva”
21:00

LIVE VIDEOAl Hilal – Al Sadd se joacă ACUM. Simone Inzaghi se ceartă cu medicii: „Trebuie să fie mai inteligent”
20:51

Dani Coman a răbufnit după meci. Probleme cu banii la FC Argeş? “Trag un semnal de alarmă”
20:30

Rapid a remizat cu FC Argeș, iar vestiarul giuleştenilor fierbe! Ce gest a făcut Alex Dobre
Vezi toate știrile
1 Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant” 2 Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul 3 Farul i-a găsit înlocuitor lui Ianis Zicu! Componentul Generației de Aur, marele favorit 4 Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face” 5 Efectul neașteptat al „masacrului electoral” din Ungaria. Ce se întâmplă cu Sepsi și Csikszereda 6 Como 3-4 Inter. Ce nebunie de meci. Inter revine de la 0-2 și face un pas uriaș spre titlu
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină