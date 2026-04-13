Florin Bratu a răbufnit la adresa arbitrajului. “Nu dai penalty? Chiar nu am înțeles”

Csikszereda FK a învins luni, în deplasare, scor 1-0, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a patra din play-out-ul Ligii 1.

La final de meci, Florin Bratu l-a atacat pe arbitrul Ovidiu Robu. Tehnicianul celor de la Metaloglobus crede că echipa sa trebuia să primească un penalty.

”Eu spun că avem penalty clar la Purece, după ce am văzut imaginile, la 0-0. Nu am înțeles nimic din ce a arbitrat azi Ovidiu Robu, chiar nu am înțeles. Din păcate, lucrurile i-au scăpat de sub control.

Dacă nu dai penalty, atunci dai simulare la Purece, nu? Da, e greu. Îl am pe Sava care cred că are fractură, fisură, nu am înțeles nimic, e departe de mine. ce am văzut azi?

Un arbitraj total depășit de situație la un meci care nu părea de acest gen, dar nu a făcut față.