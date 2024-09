Florin Bratu a venit să îşi ia rămas-bun de la Gigi Mulţescu: "Un mare antrenor"! Ce a spus despre gestul lui Alex Băluţă - Antena Sport

Florin Bratu a venit să îşi ia rămas-bun de la Gigi Mulţescu. Bratu, care o antrenează pe CS Dinamo, colaborează în prezent cu fiul lui Gigi Mulţescu, Cătălin.

Florin Bratu a vorbit foarte frumos despre Gigi Mulţescu, pe care l-a numit „un mare antrenor”. Totodată, a comentat venirea lui Alex Băluţă la Muzeul CS Dinamo, acolo unde trupul neînsufleţit al lui Gigi Mulţescu a fost depus.

„În ipostaza de fost sportiv, fost fotbalist, eu am avut bucuria să îl am antrenor la Dinamo. Am învăţat lucruri (n.r.: de la Gigi Mulţescu), dacă aş face un top 5 al antrenorilor lui Dinamo cu siguranţă s-ar afla printre ei.

Mi-a plăcut foarte mult nea Gigi. Acum, fiul lui, Cătălin Mulţescu, face parte din staff-ul meu, aşa că emoţional sunt legat de familia Mulţescu.

Condoleanţe tuturor. Le doresc să fie tari şi mi-e foarte greu să vorbesc.